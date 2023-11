Dos versiones de "Prietas las filas"

De Falange

Prietas las filas,

recias, marciales,

nuestras escuadras van

cara al mañana

que nos promete

Patria, Justicia y Pan. Mis camaradas fueron a luchar,

el gesto alegre y firme el ademán;

la vida a España dieron al morir,

hoy Grande y Libre nace para mí. Lánzate al cielo, flecha de España,

que un blanco has de encontrar;

busca el Imperio, que ha de llevarte

por cielo, tierra y mar. Ya las banderas

cantan victoria

al paso de la paz;

y han florecido,

rojas y frescas,

las rosas en mi haz.

Del sanchismo

Prietas las filas fieles sanchistas que el jefe va a pasar junto a gentuza que nos promete hambre, injusticia y mal Los españoles se van a quedar tras nuestro paso sin patria y sin pan; si quieren algo tendrán que pedir aunque no tengan a donde acudir. Vete al carajo hincha de España, porque nada has de ganar; ya no eres nadie, estás encueros y pobre como un can. Ya las banderas ondean con barras al paso de un rufián; se han vuelto rojas y amarillentas y mucho miedo dan.