Palestina e Israel después de la acción terrorista de Hamás (2)

Pienso que António Guterres, secretario general de la ONU, se ha equivocado al poner en la misma frase la condena al acto terrorista de Hamás del 7-O y decir luego que estos "no surgieron de la nada". Nada justifica el terrorismo que hemos vivido también en las bombas de Atocha o los americanos en las Torres Gemelas. Las palabras de Guterres fueron desafortunadas, como la referencia a los "56 años de asfixiante ocupación" tampoco son palabras políticamente correctas, pues si bien el Estado de Israel en sus 76 años no ha tenido épocas de paz (6 guerras, 2 intifadas, etc.), el problema es complejo: si fue atroz el atentado de Hamas, ¿por qué lo hicieron? ¿No sería para provocar una reacción de brutalidad por parte de Israel, que los descalificara? Pues eso parece que es lo que está sucediendo, que Israel en su brutal contraataque pierde la simpatía de muchos, por ejemplo acaba de destruir una de las iglesias más antiguas de Gaza y un importante hospital, sitios que deberían ser seguros y que han sido atacados matando a centenares de inocentes. Hospitales e iglesias son centros de acogida de los necesitados, es un crimen de guerra atacarlos como también matar a inocentes civiles de modo masivo.

La ONU no va contra Israel, sino que señala que ha cometido injusticias: ha tomado de modo unilateral, a lo largo de los años, tierra palestina y pone colonos y asentamiento poco pacíficos en esos territorios.Además,controlala ciudad de Jerusalén excepto una parte árabe, impidiendo que se compren tierras y haya pasaportes y permisos de residencia.

Es verdad que los gobiernos árabes de países colindantes no quieren que exista Israel y hacen sublevaciones (Egipto es el único en reconocer el estado israelita). Las palabras del presidente islamista de Turquía es un ejemplo de ello: Erdogan ha negado que Hamás sea un grupo terrorista sino que es un grupo "de liberación". Y es principalmente Irán quien promueve el exterminio de Israel en esa zona.

Por otra parte, en otros países como Marruecos hay una mente más abierta, pero en aquella zona son como el agua y el fuego, no parece que pueda por ahora haber diálogo.

Además, por desgracia, muchos pueblos no tienen respeto por la dignidad de cada persona sino por una idea de pueblo o nación, por eso no les importa mucho la cantidad de muertos (escudos humanos, etc.). De ello habla el hijo del líder de Hamas, Mosab Hassan Yousef, ahora convertido al catolicismo, que ha revelado la brutalidad y los oscuros propósitos detrás de la banda terrorista, en una reciente entrevista con Fox News[1]: «Nací en el corazón del liderazgo de Hamás y los conozco muy bien. Yo era tratado como un príncipe allí, pero tuve que irme. No valoran la vida humana». Vio el horror que causaban, y escapó. Viveen los Estados Unidos y dice: “Hamás no es un movimiento nacional. Es un movimiento religioso con la aspiración de establecer un estado islámico global. No les importa el nacionalismo y están en contra de él. Están usando la causa palestina simplemente como una herramienta para alcanzar sus fines”. Señala que detrás de Hamás está Irán: «Hamás sirve a Irán. Tenemos que liberar a Gaza de Hamás. Israel está haciendo al pueblo palestino el mejor favor al tratar de derrocar a Hamás», pero aunque es un testimonio que aporta información, tampoco sabemos si está condicionado o en cierto modo “comprado” en las declaraciones, pues hay muchos factores y uno de ellos es que el modo de ganar a Hamas ha de ser el menos dañino posible para la población civil.

[1]https://www.forumlibertas.com/hijo-del-lider-de-hamas/