Los chatys, chatycos, chateros…

Gatolos locos, sinceros, mágicos, aventureros y con colita de ratón…

Ahora juntos se ven las caras ¿se reconocerán? Yo no lo sé... creo que sí... Pasados distintos y futuro juntos, así es el destino que pone su punto y yo les quiero pues son hermosos. Nos quieren mucho y son cariñosos.

Chantico y Pepinolo de oro Son dos gaticos que son bonitos. Chanty un santo. Pepolo, no tanto. Pero se quieren pues son hermanos. Tienen un año y les adoro, son mi tesoro. De día juegan, comen, beben nos quieren de mil maneras.

De noche Chanty se duerme y Pepo canta hasta que no puede más su garganta.

Yo me levanto le doy besitos. Entonces olvido que no he dormido. Son mi familia y les quiero con sus cosas buenas y también las malas, sus travesuras y sus costumbres.

Pasaron juntos días de invierno bajo las silvas de un campo viejo hasta que un día les hice míos y míos son.

(De Tsunami de Rosas).