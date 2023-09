Dénia Animal Save muestra en Gandía lo que la industria pesquera no quiere que sepas

Activistas del colectivo antiespecista Dénia Animal Save, realizaron el sábado una concienciación con performance incluida en el paseo marítimo de Gandía para mostrar lo que se esconde tras la pesca. Pantallas y carteles sujetados por activistas mostraban las duras imágenes de la industria pesquera, mientras otras activistas informaban de lo que es el veganismo, un posicionamiento ético y coherente.



"Los animales marinos suelen ser los más olvidados, pero su capacidad de sentir hace que sufran una angustia inimaginable hasta la asfixia total, suponiendo las redes casi la mitad de plásticos encontrados en los océanos", ha señalado uno de los portavoces de Dénia Animal Save recomendando documentales como Seaspiracy.

Desde el colectivo se muestran en contra de toda la explotación animal en la que entran los acuarios por el cautiverio que suponen o sus crueles entrenamientos para los espectáculos y por ello, han realizado también actos en lugares como el Oceanográfico.

EL PUNTO DE VISTA DE UNA BIÓLOGA

La evidencia científica ha demostrado que los peces son animales sensibles, capaces de sufrir dolor y miedo, tan capaces de expresar sufrimiento o disfrute como los pájaros, los reptiles o los mamíferos. Y a pesar de esto, los peces siguen siendo los animales más maltratados e incomprendidos del planeta.

Rosa Más, bióloga y voluntaria en entidades como Feumve por un menú vegano en todos los colegios y la protección de la infancia vegana, ha afirmado que "ni a nivel de respeto animal ni medioambiental, la pesca se sostiene".

"Técnicas como el arrastre arrasan los fondos marinos, destruyendo el frágil ecosistema integrado por corales y anémonas; es, además, una de las causas de regresión de las praderas submarinas del alga Posidonia oceánica, hábitat de muchos animales y que protegen la integridad de las playas. El grave perjuicio que la pesca causa en el medio marino es la consecuencia de considerar al entorno y a los demás animales como fuente de recursos que solo tienen valor según el beneficio que se pueda sacar de ellos. Esta mentalidad utilitarista y antropocéntrica ha sido la que nos ha conducido al desastre medioambiental que ahora estamos sufriendo", ha lamentado.

Y ha añadido: "Ya sea para evitar el sufrimiento de los animales o para proteger nuestros océanos, puedes eliminar tu apoyo a la cruel y destructiva industria pesquera, dejando a los animales marinos fuera de tu plato. No hay forma humanitaria de matar a quien no quiere morir; fuera del agua los animales mueren por asfixia, sufriendo, aunque no podamos oírles gritar", ha criticado.

LA OSCURA REALIDAD DE LA PESCA

Durante dos meses a finales de 2022, un investigador de Igualdad Animal grabó a barcos sacrificando salmones y truchas en distintos puntos de la costa escocesa, utilizando tecnología de drones. Las imágenes capturadas revelan una serie de abusos, incluidos el hacinamiento, fallos en el aturdimiento, heridas causadas por la maquinaria, y peces arrojados violentamente por los trabajadores.

Mark Borthwick, experto en peces e investigador doctoral de Open-Oxford-Cambridge Partnership, calificó estos hallazgos como «uno de los peores maltratos a peces que he visto en toda mi carrera». Sin embargo, el foco hay que ponerlo en que no se puede abusar de un ser sintiente de manera "humanitaria" y la solución pasa por no financiarlo, ya que toda explotación animal, sea cual sea la industria está basada en la crueldad y en el uso egoísta de un ser sintiente.

En las granjas de peces o piscifactorías los peces permanecen recluidos dentro de jaulas en el mar o ríos, y en tanques si se encuentran en la superficie. Dentro de ellas, las condiciones de vida son tan extremas que sufren de depresión severa y pueden llegar a desarrollar actitudes suicidas por la falta de estímulo y las condiciones de hacinamiento. Los métodos de matanza son lógicamente crueles: la electrocución, los golpes o la asfixia.

Se estima que el plástico mata mínimo a más de un millón de aves y 100.000 mamíferos marinos y tortugas cada año, siendo otra consecuencia más de la terrible industria pesquera. Es tal el desprecio social hacia los animales marinos que se los cuenta NO por individuos (ejemplares) sino por kilos y toneladas. Millones de peces y otros animales marinos son criados o capturados en alta mar para satisfacer la demanda del ser humano.

Investigadores de la Universidad de Edimburgo y de la Universidad de Glasgow estudiaron los receptores de dolor en los peces y encontraron que son sorprendentemente similares a los de los mamíferos. Los investigadores concluyeron que “los peces sí tienen la capacidad para percibir el dolor y sufrir”.

CRUSTÁCEOS COCINADOS VIVOS

Tradicionalmente, los crustáceos se preparan cociéndolos vivos en el agua, pero en países como Suiza esta práctica hace años que está prohibida en una ley de supuesto «bienestar» animal que no hace más que normalizar que matar está bien evitando ciertas cosas como si hubiera algo humanitario en secuestrar animales para matarlos innecesariamente.

Si es cierto que lo que he grabado en varias ocasiones en el supermercado del centro comercial de mi pueblo de crustáceos esperando que alguien los compre en esas ridículas peceras e ir asfixiándose lentamente fuera del agua, sería ilegal en otros países.

En Suiza, estos animales tienen que ser anestesiados o aturdidos antes de su sacrificio y la legislación tampoco permite su transporte en hielo o agua helada. El tribunal superior italiano también prohibió en junio mantener vivas a las langostas en hielo, pues, asegura, les causa un sufrimiento injustificable antes de su también injustificable asesinato.

Para ser claro, en otros países no te pueden vender a esos animales vivos y deben hacerlo con el trabajo sucio ya hecho.

LA PESCA EN LA INFANCIA

Además, desde Dénia Animal Save señalan la importancia que tenemos como sociedad de educar a las niñas y niños en valores alejados del especismo, discriminación por especie.

"Llevar a la infancia a pescar, cazar o ver como agonizan toros, da el mensaje de que los animales son algo y no a alguien, por lo que luego no puede extrañarnos que sean crueles tanto con los animales como las personas al ir destrozando su empatía desde la infancia", han señalado desde el colectivo que tiene grupos a nivel internacional.

También añaden que la exposición de la infancia en todos estos lugares es habitual incumpliendo el artículo 70 de la ley 26/2018, de la Generalitat Valenciana, que indica: "Las personas menores de edad no podrán participar ni asistir a competiciones deportivas o espectáculos cuyo reglamento contemple la producción de daños físicos o psíquicos sobre personas o animales o puedan implicar riesgos para la salud o seguridad del menor".

Deborah Kay Steinken, reportera sobre el bienestar animal, activista y consejera de violencia doméstica, explica: “Los niños que son testigos de crueldad hacia los animales experimentan daño psicológico y emocional que compromete el desarrollo de su empatía, puesto que se vuelven insensibles a los sentimientos de compasión, daño, dolor y sufrimiento en ellos mismos y en otros seres vivos”.

“La exposición constante al maltrato de los animales puede ocasionar que los niños participen en comportamientos de reacción abusivos y en reconstrucciones postraumáticas perpetradas en contra de animales o hermanos menores”, añade.

¿ES VERDAD QUE NECESITAS PESCADO PARA EL OMEGA 3?

Resulta absurdo con unos segundos que paremos a pensar, puesto que hay una creencia de que necesitamos comer pescado para obtener un omega-3 que los animales marinos han obtenido de las algas.

Tú la puedes obtener de las nueces, brócoli, productos veganos "del mar", aceites, quinoa, semillas y un largo etcétera de productos vegetales que te aparecen con una simple búsqueda: "como obtienen el omega-3 las personas veganas".

A nivel de salud el pescado no es tan bueno como la gente cree, la piel de los peces almacena contaminantes peligrosos, incluyendo PCBs que pueden causar daño al hígado, desórdenes del sistema nervioso y daño a los fetos; dioxinas que también han sido asociadas al cáncer; y substancias radioactivas, tales como strontium-90.

Estudios han reportado que el pescado puede contener suficiente mercurio como para causar efectos perjudiciales de desarrollo en los fetos, incluyendo un riesgo más elevado de desarrollar desorden de déficit de atención e hiperactividad.

La gente que cree que está evitando los peligros del mercurio al comer pescado cultivado está equivocada. La publicación Scientific American explica que quienes consumen pescado “aun así pueden absorber mercurio, debido a que la mayoría de las granjas de peces están ubicadas en el océano, simplemente cerca o colindando con la orilla. Los peces de cultivo también pueden absorber PCBs y dioxinas, puesto que el agua cercana a la orilla, en la que viven, es la primera parada de las fuentes de contaminación terrestres que llegan al mar”.

La academia Americana de nutrición y dietética afirma que una alimentación basada en plantas es totalmente apta para cualquier etapa de la vida y puede reducir el riesgo de sufrir algunas enfermedades como cáncer, obesidad o diabetes tipo 2. La viabilidad lógica del veganismo en cuanto a la alimentación, está avalada por muchas fuentes expertas, nutricionistas y hasta la asociación española de pediatría.

TODO DERIVA EN EL ESPECISMO

El especismo hasta la RAE lo define como un tipo de discriminación a los animales por pertenecer a una especie diferente, por la cual consideramos que podemos hacer lo que queramos con la misma. Las personas veganas excluimos a los animales en todo (alimentación, vestimenta, experimentos de la ciencia sádica, entretenimiento...).

Este posicionamiento no solamente es facilísimo, es completamente necesario por los individuos con capacidad de sentir que, desde su primer aliento hasta el último, no conocen más que la angustia y la miseria para productos que no necesitamos y en muchos casos, perjudican nuestra salud.

Por otro lado, no sé si las personas que me leéis queréis un planeta en el que poder vivir o al menos, dejarles un futuro decente a vuestros pequeños porque la ganadería y la pesca son las principales causas de la crisis climática que atravesamos y cada vez será peor mientras sigamos abusando de los animales.

Las personas no veganas, contribuyen sin saberlo al hambre en el mundo, puesto que la ganadería cría masivamente a millones de animales más humanos que se alimentan de vegetales y si esos productos se destinaran directamente a productos veganos que además en muchas ocasiones son parecidos en sabores y textura, habría para alimentar 10 veces a toda la población que padece hambre o incluso acaba muriendo por malnutrición y esa es otra consecuencia más de no pensar en lo que hacemos.

Esta posición es corroborada incluso por la ONU. "Un cambio global hacía una alimentación 100% vegetal es vital para salvar el mundo del hambre, la escasez de combustible y el cambio climático". El veganismo es una filosofía ética exclusivamente por los animales, pero necesario es señalar que repercutiría muy positivamente en atajar la crisis climática, hambre en el mundo y problemas de salud. Hoy en día puedes disfrutar de productos deliciosos e incluso los mismos de toda la vida en su versión vegetal, porque los veganos no estamos exentos de absolutamente nada y simplemente disfrutamos de manera compasiva.



Cuando me preguntan por qué también comemos cosas que se parecen a las originales, yo les pregunto por qué prefieren contribuir a la agonía y a destrozar el planeta, pudiendo disfrutar del sabor de manera ética.

Por ejemplo, en KHAMBÚ que es un restaurante vegano de Valencia situado por las Torres de Quart, entre muchas otras cosas, puedes disfrutar de los calamares vegetales que están deliciosos y también son más saludables al venir de los vegetales.

Sí, se puede disfrutar de todo sin dejar víctimas para ello y descubrir un montón de recetas nuevas, sencillas y económicas que no conllevan productos de origen animal.

CONCIENCIA POR UN MUNDO JUSTO PARA TODOS

Por todo ello, Dénia Animal Save pretende concienciar de que no es necesario utilizar los animales para alimentarnos u otros fines, evitando en el caso de los animales marinos la asfixia y angustia de los animales, así como una de las principales causas de la crisis climática al igual que con el resto de productos de origen animal como los lácteos, huevos, carne, miel...

Por poner un ejemplo, las tortillas de patata veganas son deliciosas, saludables y económicas, pudiendo disfrutar sin la explotación y muerte provocada por la industria.

Para cualquier información adicional, puede seguirse la página "Dénia Animal Save" desde dónde promueven también el veganismo como filosofía ética de vida en coherencia con el respeto a todos los animales sin distinción entre especies.

Espero que veas el documental Seaspiracy enfocado a la pesca y entiendas que el veganismo es justicia para todos los animales y subsidiariamente, repercute positivamente en las personas. Todo esto está más que acreditado por la ciencia y así lo ha mencionado también la bióloga Rosa Más durante este artículo.



Espero que mi artículo te haga reflexionar de lo innecesario que es utilizar a los animales en cualquiera de los fines, una convivencia diferente con todas las especies de animales es posible y todas las excusas delirantes que escuchamos, ya han sido desmontadas durante hace muchísimos años por cuestiones de sentido común.

Piensa en cómo te sentirías si fueras ese animal asfixiándose fuera del agua, rumbo al matadero después de toda una vida de miseria o por poner un ejemplo de muchos, ser un ternero al que separan de su madre y asesinan para poder explotarla y matarla posteriormente cuando ya no produzca tanta leche de manera artificial.

Como esto todo por lo que tú puedes elegir, no contribuir y beneficiar a los animales, el planeta, tu salud y atajar el hambre en el mundo.

Simplemente, tienes que buscar información y si escribes a la página del colectivo, pueden informarte si de verdad quieres dar cambios para pasar por la vida haciendo el bien y demostrando tener empatía en contra de las injusticias.

Por otro lado, pensemos en los más pequeños y el futuro que les queremos dejar porque el planeta y los océanos no aguantan más como podéis comprobar en el documental mencionado. Hoy puedes comenzar este camino fácil de evitar hacer daño en todo lo posible y sin privarte de nada.

Nuestro paladar no debe disfrutar con la agonía de otros y por ello, espero que busques todas las alternativas deliciosas, o también, productos cosméticos o de limpieza libres de experimentación animal (que cada vez hay más por todos los lados), entretenimiento alternativo a los animales, vestimenta...

Tiendas, supermercados y restaurantes cada vez tienen más opciones veganas y muchas cafeterías bebida vegetal para acompañar al café en lugar de la leche de vaca.

Igual que nunca podíamos ver el maltrato a un perro o a un gato e incluso si me apuras a un toro, pues es aplicarlo a las demás especies de animales siendo tremendamente fácil, coherente y empático.

"El principio ético sobre el que descansa la igualdad humana nos exige extender la igual consideración también a los animales". (Peter Singer).