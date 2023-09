​Letras de canciones animalistas y bandas y músicos que las interpretan

POR NOSOTROS DOS



Dime, amor, si algún día termina mi condena, tú estás allí entre otras hermanas tristes que mueren de pena.

Me llaman toro y me secuestran del campo, ya me arrancaron de mi madre llorando. Toda mi vida es una cruz. ¿Qué he hecho yo a España?, contra esta multitud...

Ahora viene el torero y es cuando más te recuerdo. En los valles del corazón no cesará nunca nuestra canción.

El torero introduce su espada, mi cabeza cae, no digo nada. Llaman cultura a matar, lo que no callo es lo que voy a recordar.

Mira, amor, hay gente hablando hoy por los dos y tú estás allí y yo estoy a tu lado en esta canción de desamor Por la crueldad De la humanidad Contra la libertad Del resto de vidas

Y tú estás aquí y yo a tu lado en nuestra canción.

[Por nosotros dos fue hecha canción por Rocío Ro, con letra de Ángel Padilla.]

SUEÑA EL LEÓN

Recuerda el león cuando era libre al otro lado de las rejas. El circo que lo capturó cubre la hierba.

Llorando el león sólo recuerda, acostado en su fría celda. Pronto empezará la función y en él sólo hay tristeza.

Sus ojos eran altos como el Sol, sus patas, Torres inmensas. Temblando agacha la cabeza y sus ojos cierra.

Busca la luz, León, en el fondo de tu tristeza. En tu negra prisión hay verdes praderas.

Campos de libertad en el reino de tu cabeza. El carcelero traidor en tu mente no entra.

Recuerda el hombre que no es libre en este mundo que lo apresa. Camina en la gris ciudad y en él sólo hay tristeza.

Llorando el hombre nada espera en la cárcel de su existencia. Dentro se agita el león buscando una puerta.

Busca la luz, león, en el fondo de tu tristeza. En tu negra prisión hay verdes praderas.

Campos de libertad en el reino de tu cabeza. El carcelero traidor en tu mente no entra.

[canción hecha por Graciela Folgueras, con letra de Ángel Padilla]

A LOS POETAS

Poetas que cantáis al hombre, que cantáis al amor. Canto alto, hermoso, vuestro canto. Cantáis a la flor.

Poetas que habláis por el soldado, por su cuerpo en la hierba y su llanto. Llanto alto, hermoso, vuestro llanto. Cantáis al hermano.

Poetas que cantáis al pobre, versos a su hambre. Canto grave, herido, vuestro canto. Cantáis a la sangre.

Poetas, por qué en vuestro canto sólo es hermano el humano. Poetas, por qué en vuestro llanto el animal no es canto.

Decidme por qué en vuestro canto el animal no es hermano. Decidme por qué en vuestro llanto el animal no es llanto.

[A los poetas tiene música y voz, Graciela Folgueras. Letra Ángel Padilla]

BALADA PARA REGINA

Esas manos negras deberían caer como ceniza por haberte tocado Por haber ensuciado la mujer de tu cuerpo por haber desangrado tu alegria Hay veces que el dolor es tan fuerte cuando ya no es dolor cuando el dolor es tan grande se llama soledad

Se llama soledad se llama soledad se llama soledad Regina murió sintiéndose el ser más solo del universo y eso es aún más irreparable que su herida a Regina no la mataron de dolor a Regina la mataron de soledad se llama soledad

Se llama soledad se llama soledad se llama soledad Pero ahora Regina no está sola se levanta en nosotros respira en nosotros parpadea en nosotros Regina caminará de nuevo en cada perro acariciado en cada gato arropado en cada pájaro libre y sus oídos volverán a oír en palabras de cariño

Porque Regina es la vida y vivirá si queremos Regina ... Regina baby la vida Regina...

[Balada para Regina fue hecha canción por Major Arcana, con letra de Ángel padilla]

LLORA BRITCHES

Negro león de la noche, ¿quién es él?, Veo en tu inmenso cuerpo una criatura, Un animal enterrado en su tristeza, León negro de la noche, sepultura.

No hay peor tristeza que sentir tristeza, Y no poder abrir los ojos para ver una puerta, Hombre que sientes hondo, ¿entiendes su pena?, Hombre que sientes hondo, recuerda.

Entre estos muros negros no hallo puertas, A este frío abismo no llega tu voz, Quisiera entrase el sol sus caballos de fuego, Quisiera entrases, amor, tu amor.

A veces me imagino corriendo en la hierba, Sentir de nuevo el viento y ver amanecer, Hombre que sientes hondo, tú que entiendes mi pena, Hombre que sientes hondo, recuerda.

Acuérdate del dolor más grande que hayas sentido, Acuérdate de aquella sangre que ardía en la luz, Recuerda que entre esas llamas hubo un amigo, Sangrando estoy, llorando fuego y no llegas tú.



[Llora Britches fue hecha canción por Lyvon, con letra de Ángel Padilla, en 2007. En 2021 fue regrabada e interpretada por distintos artistas de la música internacional, remasterizando la canción original de Lyvon y con la misma letra de Ángel Padilla. Para este tema se grabó un vídeo que puede verse en youtube con el nombre "Llora Britches (confinamiento", en ella intervinieron artistas de bandas como SynlakrosS, Lyvon, Azrael, Sylvania, Rocío Ro y algunos componentes de la mítica banda argentina Las Brujas.]

ROMEO DE LA MUERTE

Tan sólo ayer el sol besaba al amanecer los mil nombres de la vida en mi piel. Tan sólo ayer.

Tan sólo ayer tus manos eran flores para mí y en las flores de tu voz siempre era abril. Tan sólo ayer.

Y ahora, torero, soy sangre y soy miedo. Ahora en este ruedo soy tu juego.

Romeo de la muerte, ven a ver a tu Julieta, en la arena de tu amor soy toro herido. Has escrito con mi sangre rojos versos de traición. Poeta del dolor y del castigo.

Pintor de la tristeza, ven a ver tu nueva obra, mis ojos que enrojecen sin destino. Mi cuerpo de praderas, tu noche en mi interior, la espada de tu arte… de asesino.

Tan sólo ayer senderos bajo el cielo, monte azul donde mi alma era paloma sin tu cruz. Tan sólo ayer.

Y ahora, torero, soy trueno y locura, tu amor de banderillas y tortura.

Romeo de la muerte, ven a ver a tu Julieta, en la arena de tu amor soy toro herido. Has escrito con mi sangre rojos versos de traición. Poeta del dolor y del castigo.

Pintor de la tristeza, ven a ver tu nueva obra, mis ojos que enrojecen sin destino. Mi cuerpo de praderas, tu noche en mi interior, la espada de tu arte… de asesino.

[La música de Romeo de la muerte fue compuesta por Raúl Romero, con letra de Ángel Padilla. Romeo de la muerte fue interpretada por vocalistas muy dispares, como Verito Moneta, la actriz y cantante de musicales Patricia Clark o la jovencísima Aurora Siscar en una obra de teatro.]

CABALLO DE PICASSO

Vivo en un país de brujas, de molinos y fantasmas. Veo dibujos de Goya que caminan en las plazas.

Al caballo del Guernica, que alta llora su cabeza, lo espolea un gris jinete y el Guernica se despierta.

Y caen lágrimas en este dibujo. Y vómitos de sangre en el papel. Un boceto de hombres sonriendo.

Si pudiera el Picador ver llorar al toro herido cuando su lanza enrojece, pero es retrato y olvido.

Si esta España quiere hogueras, cuentos de santos y espadas, yo no vivo en el medievo, lucharé por otra España.

Lanceado tiembla el toro de frío y soledad. Junto al caballo triste llorando morirán.

Y llenarán de sangre este dibujo. Y orinarán de miedo en el papel. Un boceto de manos aplaudiendo.

Si quisiera el Picador que este Picasso se calme de figuras que alzan gritos desde los charcos de sangre.

Si esta España quiere Obispos y martirios en las plazas, yo no vivo en el pasado, lucharé por otra España.

Son las doce de la noche. Silencio en la plaza vieja. En la sangre de la arena crece una brizna de hierba.

Ahora cabalga feliz, caballo de mi tristeza, contra esta España de Goya y el Guernica de su Fiesta.

[convertida en canción por Lyvon, con letra de Ángel Padilla]

LA VOZ DE TU CRIMEN

Imagina no tener nombre Imagina nacer entre hierros No ver nunca el Sol Sólo sentir la Pena

Imagina no saber del viento No saber del amor Que nadie te hable Que nadie te mire

¿Dónde estoy? Por fin salí de ese encierro atroz...

Entro en un camión Me empujan a patadas Me dicen: "CERDOOOO!"

Imagina esa larga noche sin estrellas... Porque vives en los barracones de la muerte Hay muchos como tú que sólo lloran Y muerdes los barrotes porque aquí no hay nada...

"Porque no ve el amor, la humanidad está perdida Porque olvidó la tierra y ya no escucha al viento, la humanidad está perdida"

En el camión chillamos Hay muertos por el suelo Me estalla el corazón Me tiembla todo el cuerpo

Salimos entre insultos de humanos, a patadas De nuevo encajonados Y al otro lado: ESTALLAN...

MIL GRITOS COMO EL MÍO PUES YO SIENTO QUE GRITO MI VOZ ESTÁ CHILLANDO DONDE ME HAN CONDUCIDO

ME SUBEN EN UN GANCHO ME RAJAN POR LA PANZA MI SANGRE ES PURO FUEGO MI GRITO BROTA EN LLAMAS

Imagina que estás ante tu plato de comida y que esa carne era algo y que esa carne era Alguien

Que pudo tener Nombre Que como tú soñaba Con correr por el mundo y desde el plato te habla...:

Sangreeeee Sólo soy Sangre.... Pisoteada Vida... Y no amada por nadie

En los supermercados Entre los restaurantes Todos llevan cuchillos Para pagar mi carne

[La Voz de Tu Crimen es la letra de Ángel Padilla que el grupo chileno de death metal Beelzebuth convirtió en canción y se puede ver el vídeo en youtube con igual título que la letra]

TORO

En mitad de tu arena me levanto. Aplaudían y ahora callan. Mi corona de flores refulge. La primavera no la paras. En el mar se hunde tu espada. Tú rezas a estatuas. Mi Diosa es la Virgen de los Prados. Picador, baja. Caballo viejo, regresa conmigo a la azul hierba olvidada. Volvemos de noche a la cruel plaza a tornarla en cenizas con los fuegos del alba. Ángel Padilla

[con título homónimo al poema, la canción "Toro" fue compuesta por Jhon Conde para su album Toro. Se grabó un vídeoclip que se puede ver en youtube. John Conde en el presente se está ganando un gran éxito con su particular música]

DECIR DE LOS SILENCIADOS

Silenciosamente, los Nadie. Millones, tan lejos y tan cerca, Nadie. Ocultos a nuestra vista, en ruinosas naves.

Tú sabes de una patria, y de una madre. Sabes de tus hermanos, del primaveral parque. Ellos son millones sin nombre ni aire y pisando su sangre, y pisando su sangre.

Arráncame el Sol. Arráncame el Sol. Que yo no puedo verlo desde mi balcón.

Arráncame el Sol. Arráncame el Sol. Que yo no puedo verlo desde mi balcón.

Necesitamos alguien que entregue su vida Necesitamos alguien que nos dé sus dedos Necesitamos alguien que deje su casa Necesitamos alguien que venga a la rosa Necesitamos alguien que huela esta sangre Necesitamos alguien que llegue a esta orilla Necesitamos alguien que arribe a esta piel Necesitamos alguien capaz de olernos Necesitamos alguien que sea una iglesia Necesitamos alguien que no tenga paredes Necesitamos alguien que sea sólo cielo Necesitamos gente dispuesta a morir Necesitamos alguien con lengua de playa Necesitamos gente con pies de caballo Necesitamos amigos en esta noche...

Necesito que vengas, amor amor. Yo te ruego que acudas enseguida. Alguien ha recitado un poema de muerte. El verdugo silencia mis cartas.

Tú ¿me sigues mandando cartas?, yo te sueño, eres el mar. Ojalá adentres tu cielo y me abraces mientras muero.

Arráncame el Sol. Arráncame el Sol. Que yo no puedo verlo desde mi balcón.

Arráncame el Sol. Arráncame el Sol. Que yo no puedo verlo desde mi balcón.

Necesitamos hombres niños Necesitamos mujeres flores. Necesitamos niños de hierba. Necesitamos martillos. Necesitamos cizallas. Necesitamos batallas, que luego entréis sin miedo y nos miréis a los ojos

[Decir de los silenciados fue hecha canción por Electric Xandra, con letra de Ángel Padilla. Forma parte del poemario "La Bella Revolución"]