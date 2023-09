Las nuevas herramientas tecnológicas y su aplicación en el ‘gaming’

En un mercado imparable, los nuevos recursos técnicos pueden cambiar, una vez más, el panorama global.



El mercado de los videojuegos sigue aumentando su valor. Actualmente, estaría en torno a los 230.000 millones de dólares; sin embargo, con previsiones como las de la web Statista, doblaría dicha valoración en, apenas, unos 4 años. Por tanto, estamos ante un sector altamente competitivo y cuyas empresas debe utilizar todos los recursos posibles para no sucumbir ante sus competidores. Por supuesto, sacar partido de las últimas herramientas tecnológicas es un activo de vital importancia.

Inteligencia Artificial y Realidad Virtual

En los últimos años hemos observado grandes avances técnicos que dotan a los desarrolladores de útiles elementos para perfeccionar su trabajo u ofrecer nuevas opciones a los usuarios. La inteligencia artificial es uno de ellos. Con la AI se están manejando extensas cantidades de información (Big Data) para poder ajustar los productos a las preferencias de los compradores. Por otra parte, surgen iniciativas, como la de “Project Lambo”, de la que ya os hemos hablado en Diario Siglo XXI, que ayudan a este ajuste mediante la propia aplicación Chat GPT.

También está aportando agilidad en la programación, con lo que el desarrollo puede ser más rápido y con menores costes, lo que redundaría positivamente en el precio final de cada título. Incluso en sectores como el del casino online estamos viendo un aumento de la oferta y la variedad de los catálogos para dar más opciones a los usuarios. Ante tal cantidad de posibilidades, cobran especial importancia las plataformas de análisis y valoración de estos portales, como Vegasslotsonline ES, centradas en dar información relevante a los usuarios para que tomen elecciones lo más racionales posibles, a la hora de decantarse por uno u otro proveedor de servicios.

La Realidad Virtual es otro de los avances que pueden aportar mucho al sector del Gaming. Aunque llevamos años (y décadas) oyendo hablar de esta tecnología, no ha acabado de arrancar, más allá de prototipos o de presentaciones de productos en ferias especializadas. El Metaverso parecía que iba a cambiar esta realidad. Sin embargo, los últimos meses han generado una gran incertidumbre al respecto.



Pero los equipos se han perfeccionado a propósito de este proyecto de Zuckeberg. Y, ahora, existe una buena base para trasladar toda esta tecnología a los videojuegos para el gran público. El resultado puede ser toda una nueva gama de títulos inmersivos y ultra realistas, que sumerjan al “gamer” en una experiencia única e interactiva. Este género puede convertirse en una gran tendencia para los usuarios. Eso sí, implicará un desembolso para comprar los equipos; imprescindibles para poder acceder a estos títulos adaptados a la RV.

Blockchain y los dispositivos móviles

El Blockchain va más allá de las criptomonedas y puede tener un papel protagonista en el ecosistema Gaming. Por supuesto, las criptodivisas son un ejemplo, ya que permiten transacciones económicas; no sólo para adquirir el título, sino también para realizar “micro compras”, algo muy habitual con los juegos para móvil. Pero, además, encontramos caso de intercambios de activos entre distintos jugadores, lo que potencia la socialización, como pueden ser monedas, NFT´s o elementos del propio juego (skins, objetos, …). Todo ello con mayor seguridad, privacidad y transparencia, gracias a su carácter descentralizado.

El móvil no es un elemento nuevo, ya que se generalizó su uso hace más de 20 años. Pero sus avances han tenido un gran impacto en el Gaming, convirtiéndolo en el principal dispositivo para jugar. Hoy, gracias a los modernos terminales y las potentes redes de datos, hallamos una gran variedad de títulos y de una calidad muy superior a lo que encontrábamos hace, apenas, 7 u 8 años. La mejora de los servicios de “cloud” y los nuevos procesadores permiten tener acceso a un universo de diversión. Evidentemente, por tratarse de un mercado de gran valor, el desarrollo tecnológico en esta área no se detiene. Y veremos muchas novedades en el corto y medio plazo.

Y esta ha sido, sólo, una pequeña muestra de lo que la tecnología más reciente puede aplicar al Gaming. Este sector se ha convertido en uno de los más importantes del mundo; también a nivel económico. Con casi una tercera parte de la población mundial como clientes (en la actualidad)es lógico que este desarrollo no siga evolucionado. Y, a medida que aparezcan nuevas herramientas, es bien seguro que se irán incorporando a al desarrollo de este mercado.