La Inteligencia Artificial y los juegos, la revolución: Projet Lambo La empresa crea mundos virtuales totalmente realistas y adaptados a las preferencias de cada jugador José Luis Ortiz

miércoles, 22 de febrero de 2023, 11:42 h (CET) El número de jugadores de videojuegos a finales del 2023, se espera que sea un mercado del 33,33 % de la población mundial y eso supone una cifra total de 3000 millones. Un sector en plena expansión y que seguirá creciendo en años venideros.

En este mundo ha llegado la revolución con el “Project Lambo” y que está destinado a revolucionar la industria de los videojuegos, una de las más florecientes en la actualidad y que supera a la industria del cine en beneficios.

La empresa está utilizando la API de ChatGPT para crear mundos virtuales totalmente realistas y adaptados a las preferencias de cada jugador. Lo mismo que Siri y Alexa, pueden adaptarse a cada usuario, Project Lambo, consigue y brinda a cada usuario y jugador una experiencia única y una vivencia especialmente valiosa y significativa, algo totalmente novedoso en la industria del entretenimiento.

Cuando se le preguntó a Funsho Ajibade, CEO y fundador de este proyecto, sobre su inspiración para su creación y que otros juegos pudieron servirle de referencia para esta innovación comentó: “Como amante de los videojuegos desde la infancia, siempre me han atraído los juegos que me transportan a otro mundo con historias cautivadoras. Sin embargo, siento que algo importante se ha perdido en la evolución de la industria de los videojuegos: el sentido de inmersión y conexión con los demás. Es por eso que juegos como Raid Shadow Legends y Final Fantasy son juegos que disfruto mucho actualmente, y está claro que cuando un juego tiene una gran historia y jugabilidad, es amado por la comunidad y siento que es difícil encontrar tales juegos ahora”.

Hasta hace muy poco los juegos servían para reunir a los amigos en una experiencia compartida, pero en la actualidad se ha convertido en una actividad especialmente solitaria.

Gracias a la Inteligencia Artificial, se está generando una oportunidad para que sirva para socializar a los jugadores y puedan conectarse unos y otros de una forma diferente. Para ello se ha generado un tráiler, a modo de adelanto de lo que está por llegar. Un avance completo con pistas sobre los personajes y la historia así que presta atención al tráiler y prepárate para ser transportado a un mundo totalmente nuevo.

Dentro del equipo de trabajo se encuentran nombres de directivos de renombre , que trabajaron para importantes compañías, como Igbal Khan, Director de Operaciones de la empresa y Nicole Anderson como Directora Financiera confirman que tienen previsto estrenarlo en televisión a través de la distribuidora de canales UCL TV (https://www.ucltelevision.com/ ), que llega a más de 100 millones de espectadores en América Latina y Estados Unidos.

Este proyecto está diseñado con una tokenómica tan efectiva que asegura un ambiente estable y sostenible para los jugadores y para ello opta por limitar el número de tokens en circulación para evitar los posibles peligros de inestabilidad y mantener el valor y utilidad de los tokens. Ante esto fue el mismo Ajibade el que aclaró:

“Nuestro enfoque en la tokenómica es un cambio de juego para la industria de los videojuegos y los entusiastas de los tokens criptográficos. Estamos creando un ambiente estable y sostenible para los jugadores. Lo mejor de todo esto es que nuestro juego es gratis y hace que sea accesible para cualquier persona que desee participar. Nos esforzamos por crear un ambiente, totalmente, inclusivo donde todos los jugadores puedan coexistir en perfecta armonía”.

Con un especial entusiasmo por innovar en la industria de los videojuegos, este equipo ha trabajado incansablemente para crear una experiencia única que utiliza la última tecnología de la Inteligencia Artificial para proporcionar una experiencia irrepetible dentro de una nueva plataforma virtual de juegos que logra crear experiencias totalmente inmersivas y receptivas.

Un equipo excepcional para un proyecto totalmente innovador: https://projectlambo.io/our-team/ NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La Inteligencia Artificial y los juegos, la revolución: Projet Lambo La empresa crea mundos virtuales totalmente realistas y adaptados a las preferencias de cada jugador First-part data: cinco razones por las que son el futuro de la recopilación de datos Desaparición de cookies de terceros La verificación eficiente, los canales emergentes y las herramientas contextuales están marcando la industria digital en 2023 Según una encuesta de IAS realizada entre los profesionales del sector “Todos los días suceden cosas nuevas; lo que ayer fue un éxito, hoy ya no lo será” Entrevista a Katia Hernández, community manager de Kimerkia ​El 34% de los compradores de móviles reacondicionados lo adquieren para sus hijos Un reacondicionado también contribuye al cuidado del medio ambiente. Esta alternativa supone una reducción de más del 80% de emisiones de CO2