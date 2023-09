Copa Jerez Forum celebra su veinte aniversario en la edición más internacional hasta la fecha

Vuelve Copa Jerez Forum & Competition para celebrar su vigésimo aniversario. El congreso internacional tendrá lugar los próximos 3 y 4 de octubre en el Teatro Villamarta (Jerez de la Frontera) para volver a presentar uno de los mayores espectáculos gastronómicos del mundo en la edición más importante hasta la fecha.

Durante dos jornadas se llevará a cabo un programa de actividades en torno a la enología jerezana organizadas en cuatro experiencias diferentes: Copa Jerez Competition, Copa Jerez Forum, Showroom Copa Jerez y Copa Jerez Off. Jerez de la Frontera volverá un año más a ser el epicentro mundial del vino y la gastronomía acogiendo a más de trescientos profesionales que participarán en las numerosas ponencias, talleres y degustaciones protagonizadas por algunos de los más reconocidos profesionales de la enología y la gastronomía.

Vino, Gastronomía y Cultura será la temática protagonista de este año, la piedra angular de un programa que convertirá a Jerez de la Frontera en la capital de la gastronomía y el vino durante varias jornadas.

COPA JEREZ FORUM



Las ponencias darán comienzo el 4 de octubre por la mañana, donde algunos de los más destacados profesionales del momento reflexionarán en torno a los vinos del Marco de Jerez a través de ponencias, mesas redondas y demostraciones con un formato 100% experiencial.

Entre las ponencias confirmadas habrá temáticas muy variadas. De la mano de Luis Gutiérrez y de expertos enólogos de las regiones de Jura o Champagne se reflexionará acerca de la valiosa influencia del Marco de Jerez en la elaboración de grandes vinos del mundo. Por otro lado, María Dueñas, autora del bestseller La Templanza, guiará a Luz Gabás, Premio Planeta 2022, por el singular universo de los vinos jerezanos para explorar por qué han atraído la sensibilidad de escritores de todos los tiempos. El sumiller François Chartier también estará presente para exponer técnicas de análisis molecular que explican por qué los Vinos de Jerez crean las mejores armonías del mundo.

También participarán chefs y sumilleres, como Luis Alberto Lera (Lera*) y Rafael Sandoval (Coque**) que compartirán, en un emocionante mano a mano, su particular visión del Vino de Jerez como hilo conductor de propuestas cárnicas.

Ramón Perisé (Mugaritz**), el chef Iván Cerdeño (Iván Cerdeño**), Ferrán Centelles (elBulliFoundation) o la sumiller Pilar Cavero, entre otros muchos nombres, también participarán en estos encuentros. El programa definitivo de Copa Jerez Forum ya está disponible y se puede consultar en www.sherry.wine/es/copa-jerez/Forum

FINAL INTERNACIONAL X COPA JEREZ COMPETITION

En el marco de Copa Jerez se volverá a celebrar la Final Internacional de la X Copa Jerez, que tendrá lugar durante el día 3 de octubre. Un gran espectáculo gastronómico en el que equipos de chef y sumiller, procedentes de algunos de los mejores restaurantes de 7 países, se enfrentarán ante público y jurado buscando el maridaje perfecto con Vinos de Jerez.



El jurado de la competición de esta edición estará compuesto por cinco profesionales de reconocido prestigio internacional: Jancis Robinson (escritora, crítica de vinos y Master ofWine), Almudena Alberca (enóloga y Master ofWine), Melania Bellesini (sumiller de TheFatDuck***), Pascaline Lepeltier(escritora y Mejor sumiller de Francia 2018), y Josep Roca (sumiller y copropietario de El Celler de Can Roca***).



Durante la competición, que se celebrará el 3 de octubre a mediodía, se enfrentarán siete restaurantes procedentes de diferentes países: Ambivium* (España) -con el chef Cristóbal Muñoz y la sumiller Laura Rodríguez-, Cook & GTD (Bélgica) -con el chef ArnoutDesmedt y el sumiller Gianluca di Taranto-, TheWolf’sTailor (EEUU) -con el chef Taylor Stark y la sumiller Caroline Clark-, Dinings SW3 (Reino Unido) -con la chef Gail Ge’er Li y la sumiller Jiachen Lu-, Krone (Alemania) --con el chef Daniele Tortomasi y la sumiller Gabrielle Tortomasi-, ParsleySalon (Dinamarca) -con el chef Allan Schultz y la sumiller Nana Wad- y Vigor* (Países Bajos) -con el chef MartijnWijnands y el sumiller Randy Bouwer-.

COPA JEREZ OFF & SHOWROOM DE BODEGAS

Copa Jerez Forum & Competition es también una ocasión sin igual de adentrarse en la cultura bodeguera jerezana a través de actividades exclusivas desarrolladas en las propias bodegas a través de visitas, catas y maridajes únicos.



Este año también se podrá visitar el showroom de bodegas que reunirá, durante la primera jornada, a más de 30 productores del Marco, que tratarán los aspectos más singulares de la elaboración de estos vinos y las últimas tendencias de la enología jerezana. Será una oportunidad única de conocer más de 300 referencias del Marco de Jerez en un espacio único y de la mano de los enólogos de las bodegas productoras.