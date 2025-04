Cómo recuperarte más rápido después de un entrenamiento

Después de entrenar, lo mejor que puedes hacer por tu cuerpo es ayudarlo a recuperarse correctamente. Esto se hace por diferentes motivos, como para reducir el riesgo de lesiones y mejorar tu rendimiento y bienestar general. En resumen, que no te duela todo el cuerpo y que no te sientas tan cansado/a al día siguiente.

Fuente de la foto: freepik en Freepik

Además de los tips que aquí te vamos a explicar, hay soluciones médicas que te pueden ayudar a recuperarte rápidamente. Deus Medical ofrece muchas opciones conocidas para optimizar tu rendimiento físico y acelerar tu recuperación muscular. No obstante, aquí te mostramos otras ideas que puedes poner en práctica desde ya.

1. Repara tus músculos con una buena alimentación

Todo empieza con una buena alimentación. Después de entrenar, tus músculos están desgastados y por eso necesitas reponer fuerzas. ¿Y qué necesitas, concretamente? Pues proteínas de calidad para reconstruir las fibras musculares o carbohidratos para reponer la energía.

Pollo, pescado, huevos, legumbres, arroz, avena o patata. También alimentos ricos en antioxidantes, como frutos rojos y vegetales de hoja verde. Seguro que tu cuerpo te lo agradece.

2. Hidrátate siempre para evitar calambres y fatiga

No puedes olvidarte de la hidratación. Nunca. Ni al hacer deporte ni después. Durante el entrenamiento, tu cuerpo pierde líquidos y electrolitos que debes reponer, porque sino llegan los calambres, la fatiga y el cansancio. Por eso debes beber agua antes, durante y después del entrenamiento.

Aún así, si entrenas con más intensidad, seguramente también tengas que recuperar minerales que tu cuerpo necesita. Para ello, puedes tomar una bebida isotónica o agua con electrolitos.

3. Descansa bien

Durante el sueño es cuando tu cuerpo realmente se recupera y trabaja en la reparación de las fibras musculares y otras cosas: equilibrio hormonal, regeneración celular… Por eso, es tan, tan importante dormir, como poco, entre 7 y 8 horas cada noche.

Tampoco te saltes los días de descanso activo. Puedes salir a dar un paseo, hacer estiramientos en casa o ponerte una sesión de yoga suave. Estos ejercicios te ayudan a mejorar la circulación, pero no sobrecargar tus músculos. Así los dejas recuperarse correctamente.

4. Utiliza suplementos para acelerar la recuperación muscular

La base siempre va a ser tener una buena alimentación y descansar bien. Sin embargo, hay algunos suplementos que pueden darte un pequeño empujoncito para recuperarte más rápido, especialmente si haces deporte con regularidad.

¿Por ejemplo? Las proteínas en polvo te ayudarán a reparar tus fibras musculares rotas, lo que te viene genial para el descanso. La creatina te ayuda a recuperarte más rápidamente, y los BCAA son ideales para reducir el daño muscular y la fatiga post-entrenamiento.

5. Aplica terapias para aliviar la tensión muscular

Otra de las cosas que puedes hacer para recuperarte más rápidamente después de un entrenamiento son las terapias como los masajes, el foam roller, la crioterapia o incluso los baños calientes. Otras técnicas conocidas que también pueden ser efectivas son la electroestimulación y la acupuntura.

Si eres deportista o te tomas el deporte en serio, integrar estas prácticas a tu rutina te ayudarán a sentirte mejor después de entrenar y a prevenir posibles lesiones a largo plazo.