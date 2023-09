​Un W.C. para un Soto

Alejandro Soto quiere mantenerse en la presidencia congresal descansando en varias bancadas, incluyendo la de W.C. (Waldemar Cerrón).



Antes de que Perú Libre y 77 congresistas votaron por él, había 59 carpetas fiscales en su contra, mucho más que las que circularon cuando el golpista "Bloque Democrático" propuso las 2 primeras mociones de vacancia presidencial contra Pedro Castillo. Con acusaciones menores que las que hoy tiene Soto, la DBA quiso remover del poder a un presidente electo con más de 8,8 millones de votos. En cambio, a Soto no se le busca sacar de su curul, sino impedir que siga en la presidencia del Congreso. No obstante, el fujimorismo y sus satélites cierran filas en torno a él.

Todas las izquierdas (incluyendo PL) antes se unieron contra las anteriores 3 presidencias congresales (Alva, Camones y Williams), pero ahora PL hace lo opuesto.

Soto es el segundo militante de APP que preside el Congreso. Mientras antes, PL ayudó a remover a la apepista Lady Camones de ese puesto, ahora hizo lo inverso. Llevó a la presidencia del Congreso a alguien de APP, cuando este se ha convertido en el partido con más mochasueldos y que más abiertamente apoya a Dina Boluarte.

Inicialmente, Margot Palacios, portavoz de la bancada de PL, dijo que no estaba consciente de la gravedad de las acusaciones contra Soto, demandando a la fiscalía un mayor informe. Empero, a ella le ha disciplinado Cerrón tuiteando: "¿Por qué el cargamontón a Alejandro Soto cuando asume la presidencia del Congreso y no cuando fue electo congresista? (..) Esta práctica sucia es una cortina de humo para ocultar el saqueo del país".

Para el amo de PL, Soto es una víctima de un cargamontón y de una práctica sucia para ocultar el saqueo del Perú. ¿Es que Soto y la fuji-directiva congresal defienden al país del saqueo y de la corrupción?

Además, si no hubo discusión alguna en el Congreso sobre la candidatura de Soto antes de que asuma la presidencia, eso se debe a que todo el "Bloque Democrático" (donde ahora Cerrón se enorgullece de estar) solo quiso que se pase directo al voto.

W.C. se acopla al fujimorismo, tirando al inodoro todo su inicial "progresismo".