¡Se serpentea, y honorable es tu andar que escribe 'pohesía'!

Mi amiga del alma

Lo mismo, celeste esplendor, no diluye tu existencia pues es tu amable presencia humilde como imagen de candor y pohetisa de ultra esencia no saturó tu inocencia ante la clemencia de lo cotidiano, mientras tu canto dulce letrístico, artístico, es un notable íntimo primo, pues aún agobiada por avanzados años y vaivenes de enfermedad(es) aún no está dispuesto el viaje eterno a esa bella y maravillosa ¡Mansión de Luz! Y, tu ocaso no es ocaso sea ha metamorfoseado en “Nueva Vida” y caracoleo, cascabeleo es, pera apreciar, estimar tu serpenteo noble que desembocaen, y son esas letras tiernas que vomitan ante el altar de tu noble pohesía el hoy no visto, pues tu cristal no es espejo, es un vidrio más que ve de reojo tu cabello entrecano, desbordante por ese soplido del día a día. Lampacito divino eres un pohema tierno, un arte letrístico, tu silueta es tu propio pohema, es tu ser, crees es tu ocaso, pero no, es un nuevo inicio pendular dónde brota tierna melodía artística de día y de noche; sos una mecha encendida que disuade las mejores fórmulas irreverentes de hinojos o no, pero es, infinitesimal como un reconocimiento para ser como eres noble poheta, y con tu andar escribes los mejores versos ante este averno de vida lastimera y no…! Y. Si llega, pues que llegue. Dios Todopoderoso sabe lo mejor.