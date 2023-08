Concienciación y acción como fórmulas para la sostenibilidad

El mundo avanza a una velocidad vertiginosa y con él se están produciendo una serie de cambios, que algunos afectan, y mucho, a la calidad de vida de quienes habitamos este planeta. Hay que hablar alto y claro: hemos maltratado el planeta durante demasiados años. Y lo peor es que lo hemos hecho creyendo que no habría consecuencias, y que podríamos seguir haciéndolo eternamente sin importar la repercusión que tendría. Bien, pues desde hace algunos años ya se están empezando a vislumbrar las primeras consecuencias de nuestros actos. Cambios drásticos de temperatura, largas temporadas sin lluvias, playas llenas de residuos y olas de calor jamás vistas, entre otros. Es urgente que nos pongamos manos a la obra para no empeorar más esta situación, para que no se nos vaya de las manos. Podemos realizar pequeños gestos en nuestros hogares que ayudan a combatir el cambio climático y a proteger la naturaleza. Si estás dispuesto a echarle una mano al medioambiente, quédate leyendo un poquito más que esto te interesa y mucho.

Tu forma de lavar los platos es clave en tu ayuda para hacer de este mundo un lugar más sostenible

La energía que consumimos en nuestros hogares es más importante de lo que creemos. Si hacemos un recuento, al final de año el agua, la luz y en general la energía que hemos consumido es arrolladora, y es por ello que debemos aplicar algunos gestos para poner nuestro “granito de arena” en la causa más importante que tiene entre manos el ser humano. Por ejemplo, ¿sabías cuál es la forma más eficiente de lavar nuestra vajilla? No, no es lavar a mano. De esta forma de desperdician litros y litros de agua cada día. Utilizar un buen lavavajillas es, actualmente, la forma más ética y responsable de lavar nuestros platos. ¿Que por qué? Porque existe un control del agua que se va a utilizar, principalmente. Además, los mejores lavavajillas cuentan con programas de ahorro real de energía, convirtiéndolos definitivamente así en la forma más ecológica que existe ahora mismo de lavar la vajilla.

Otros gestos que puedes hacer en tu día a día que no te supondrán ningún esfuerzo



Cambiar un poquito nuestro estilo de vida no nos costará mucho y con ello estaremos ayudando al planeta más de lo que imaginamos. A continuación te damos tres tips básicos sostenibles para tu vida diaria:

Recicla y reutiliza. Parece obvio a estas alturas, pero todavía quedan algunos rezagados que se resisten a introducirlo en sus hogares. Separar nuestros residuos y depositarlos en el cubo correspondiente cubo significará una ayuda fundamental para poder darle una nueva vida a plásticos, papel, o incluso residuos orgánicos. Y hablando de nueva vida, reutiliza también los objetos de tu casa y evita al máximo -por favor- el concepto usar y tirar. Uso del aparato de aire acondicionado. Las altas temperaturas consiguen que no quede más remedio que tengamos puesto el aire acondicionado todo el día. Asegúrate de que mantienes el aire puesto a unas temperaturas que consuman lo mínimo posible, y comprueba que no se abren puertas y ventanas mientras esté puesto, de esta forma enfriará antes y no será necesario tenerlo enchufado tanto tiempo. Evita las botellas de plástico, bolsas y envases en general. Comprar a granel cada vez está más en boga, y además puedes hacerlo con tu bolsa de tela, diciendo no a las bolsas de plástico de una vez por todas.

Existen infinidad de consejos, pero para que te vayas familiarizando, estos tres te pueden servir para meter cabeza. Tenemos a nuestro alcance formas fáciles y muy accesibles de convertir nuestros hogares en templos de la sostenibilidad, educando y dando ejemplo a los que nos rodean y a las nuevas generaciones que vienen dispuestas a poner todo de su parte para salvar el planeta.