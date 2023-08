¿Cómo ahorrar en el consumo del aire acondicionado?

En medio de olas de calor que están llevando las temperaturas a niveles sin precedentes, la demanda de aire acondicionado se ha disparado. Ante esta realidad, Loxone, líder en soluciones de automatización para edificios inteligentes, presenta una estrategia innovadora para ahorrar energía y costes en el consumo de aire acondicionado, sin comprometer la comodidad.





Con termómetros que rozan los 40°C durante el día y no disminuyen por debajo de los 30°C durante la noche, el consumo de energía para mantener un ambiente confortable se ha convertido en un desafío crítico. La automatización se erige como la respuesta, permitiendo a los usuarios gestionar sus sistemas de aire acondicionado de manera eficiente y económica.



"En esta era de temperaturas en constante ascenso y olas de calor cada vez más prolongadas, es fundamental abordar tanto los gastos de refrigeración como de calefacción de manera inteligente", declara Francesc Soler, CEO de Loxone España. "Las soluciones automatizadas no solo buscan reducir los costes energéticos, sino también optimizar la calidad de vida al mantener una temperatura saludable en interiores."







Control inteligente para el ahorro energético

Loxone ofrece un enfoque integral para la gestión de la temperatura, haciendo uso de la automatización para lograr un uso eficiente del aire acondicionado. Mediante su avanzado sistema de sombreado automático, las persianas se ajustan de acuerdo a la posición del sol, la temperatura interna y externa, y las preferencias del usuario. Esto no solo minimiza el consumo del aire acondicionado, sino que mantiene una temperatura óptima de manera constante.

A diferencia de los ajustes manuales que pueden resultar en picos de consumo elevados, la automatización regula el funcionamiento de forma autónoma, reduciendo los riesgos de derroche energético. Además, el sistema aprovecha las horas de menor tarifa para enfriar, minimizando el consumo en los momentos de mayor costo energético y garantizando un uso eficiente durante la mayoría del tiempo de funcionamiento. Manteniendo el confort y la sostenibilidad

La posición de las persianas y la gestión de puertas y ventanas pueden tener un impacto significativo en la eficiencia del aire acondicionado. Evitar el sobrecalentamiento mediante el sombreado inteligente y cerrar puertas y ventanas durante el uso del aire acondicionado mejora la circulación del aire y reduce el consumo de energía.



"La automatización es la clave", subraya Francesc Soler. "Una solución de sombreado inteligente puede reducir la temperatura de una habitación hasta en 9°C y disminuir hasta un 80% de la energía solar irradiada. Esto permite que el sistema de aire acondicionado funcione de manera más eficiente y durante menos tiempo para alcanzar la temperatura deseada."



Además, los sensores de contacto de puertas y ventanas apagan automáticamente el aire acondicionado cuando se detecta una apertura, lo que evita el desperdicio innecesario de energía. En el caso de Loxone, su aplicación permite configurar temperaturas deseadas en momentos específicos del día, optimizando así el consumo energético y maximizando la eficiencia del sistema de aire acondicionado.



Un enfoque holístico hacia la eficiencia energética

La visión de Loxone va más allá del aire acondicionado, conectando todos los componentes de un edificio inteligente para una gestión energética holística. Su enfoque se basa en tres pilares fundamentales: comprender las necesidades energéticas, reducir el consumo básico y desplazar el consumo a momentos de menor tarifa. Esta estrategia empodera a los usuarios para controlar su consumo de energía y crear ambientes más eficientes y sostenibles, sin comprometer la comodidad.