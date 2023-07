Abuso y descontrol de los fondos europeos

No piensen que éste es el final de Pedro Sánchez. Un fanático, además de maquiavélico, no se da por vencido con facilidad. Morirá, matando, si antes no le parte la cara su propia gente. Entiéndase el sentido figurado. Tras la espantada en la Cumbre UE-CELAC, la Comisión Europea ya lo ha dejado de lado y el referente empieza a ser Núñez Feijóo, por eso la Comisión sale en apoyo del gallego cuando Sánchez miente: tal es el caso de los peajes. Faltó tiempo a la Comisión Europea para decir que Sánchez lo firmó y lo propuso para poder recibir la quinta cantidad de los fondos UE, algo que será evaluado en unos días. Otra mentira del ruin y maquiavélico personaje.

A rey muerto, rey puesto y, en el caso de la Unión Europea y el despido democrático de Sánchez, con las bendiciones del pueblo, la monarquía y las instituciones. Su retorcimiento llega al extremo de no reconocer que la plataforma de familiares de presos etarras destaca “su buena sintonía con el PSOE”. Sánchez lo negará mil veces si es necesario, pero EH Bildu lo ha desnudado y el maquiavélico mentiroso ha quedado como un pendón desorejado, además de como ruin y fraudulento.

La pena es si el nuevo presidente que salga de las elecciones generales tiene que explicar las chapuzas que Sánchez ha llevado a cabo. Lo de los fondos europeos es de juzgado de guardia. Y precisamente por ello la Unión Europea, y particularmente la Comisión Europea, tiene puesto el foco en la degeneración cometida con los fondos citados. Nunca hubo un organismo al frente de los proyectos presentados, ni del reparto de los dineros. Todo recaía en el entorno de Nadia Calviño y eso ha «crucificado» a esta señora, que pareciendo seria y profesional, tan solo pasará a la historia de la economía española como un miembro más de la Escuela de Mentirosos que abandera el Gobierno socialcomunista.

La deficiente gestión de Sánchez y Calviño, sus espantadas, su torpeza y sus declaraciones de no fotografiarse cuando en el plano sean todo hombres, le ha hecho quedar peor que Cagancho en Almagro. Y por si fuera poco, no tardó en fotografiarse con jeques árabes con la escusa de que invertían mucho dinero en España: aquello fue el desmadre para los analistas políticos, para el gobierno francés y para todo el séquito del jeque. Ya se encargó Nasser Al-khelaïfi, presidente de Paris Saint-Germain Football Club, de divulgar lo malogradas que estaban algunas ministras españolas. No quiero ni pensar el desmadre y las risas que se habrá echado el jeque y presidente de QIA, Tamim bin Hamad Al-Thani.

Tras aquella bufonada de Nadia Calviño, tan solo Isabel Natividad Díaz Ayuso ha sabido mantener el tipo con los árabes. Calviño patinó por lo que acaban de leer y Ana Pastor (más conocida como Ana «Pastón») porque le faltó tiempo para ponerse el pañuelo en la cabeza, tanto para andar por las calles de Teherán hace años como para entrevistar a Mahmud Ahmadineyad. Semejante actitud adoptó recientemente en Irán, como bien le recordó «su cobardía» Santiago Abascal.

A cualquiera se le caería la cara de vergüenza al escuchar las declaraciones de la presidenta de la Comisión de Control presupuestario, Monika Hohlmeier: «Iremos a España porque el Gobierno no nos dice dónde están los fondos de recuperación». Y vinieron a España, claro que vinieron, llevándose muy mala impresión de la Hacienda española y de los gestores más directos. Al interrogar al Ejecutivo sobre el dinero, volvió a manifestar que «rebajar la malversación abre la puerta a la corrupción política». A la presidenta de la Comisión de Control presupuestario de la Eurocámara le preocupaba “dar a España fondos millonarios mientras se rebaja la malversación”. Incluso fue más lejos: «Lo que hizo Pedro Sánchez de anunciar ganador en el PERTE del automóvil antes de la licitación es absolutamente inaceptable».

Y ahora la Comisión de Control ha puesto el foco sobre el caso Mediador. La presidenta del citado Comité ha reaccionado «con estupor». Tanto Calviño como Sánchez han quedado para el desecho y, si unimos a esto la espantada reciente de Sánchez en la Cumbre UE-CELAC, pues entonces el ridículo y el desprecio a Europa se completaron. Ahora veremos cuánto dinero ha manejado Tito Berni procedente de los fondos europeos y cuánto se ha dedicado al caso Mediador. Actualmente, los investigadores están diseccionando cuatro contratos de la FIIAPP y siguiendo las irregularidades que ya han encontrado. ¡Que Dios coja confesado al nuevo presidente del Gobierno español!

Recientemente ha surgido el tema del pago de peajes a partir de 2024. Sánchez y sus ministros no han dudado en seguir mintiendo y engañándonos en campaña electoral hasta que la secretaria de la presidenta de la Comisión Europea ha desmentido a la Escuela de Mentirosos, bien es verdad que Feijóo descabalgó a Sánchez en el debate electoral y lo dejó con las posaderas al aire. Presidente y todo su Gobierno se han visto obligados a claudicar, pero sin reconocer sus reiteradas mentiras. Esta gente no es capaz de decir la verdad ni a su médico de cabecera.

Tranquilos porque la mentira de los peajes nos va a dar juego. De momento la presidenta de Control Presupuestario del Parlamento Europeo ha reiterado que «seguimos sin saber cómo y en qué el Gobierno español se gasta los 140.000 millones de fondos de la Unión Europea». Bien es verdad que en España sí podemos aclarárselo.

Señora presidenta: se lo gastan en el mantenimiento de chiringuitos, paguitas innecesarias, pagos manirrotos, mantenimiento de su clientelismo, prostitutas, cenas de «diputeros» del grupo sociata, polvo blanco, orgías descontroladas, ERTES andaluces fraudulentos, ayudas a países dictatoriales, condonación de deudas a dictaduras bananeras, uso desmesurado y abusivo (y sin transparencia) del Falcon y otros medios del Estado, dinero traspasado a Marruecos tras los chantajes del caso «Pegasus».

Presidenta Hohlmeier: ¿Lo quiere por escrito, certificado y documentado?