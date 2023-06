El 40% de los solteros españoles ha abandonado una relación para dedicarse a trabajar su salud mental

¿Sentirse bien con uno mismo es la clave para tener una relación exitosa?, ¿está el dating afectando a nuestra salud mental?, ¿es sana la presión para encontrar el amor o está pesando sobre el estado de ánimo de las personas que están solteras?



Para responder a estas y otras cuestiones, Meetic, -como experto en relaciones desde hace más de 20 años- ha llevado a cabo una investigación sobre el dating y la salud mental entre los solteros de nuestro país; y ofrece una serie de consejos para aprender a cuidarnos a nosotros mismos. Y es que el amor empieza por uno mismo.

La presión social puede afectar a la salud mental de los solteros

En España hay más de 14 millones de solteros. Algunos por elección, otros no exactamente. Si bien el 76% de los solteros encuestados afirman sentirse realizados, el 51% admite que lo estarían aún más si encontraran a esa persona especial con quien compartir su vida. Un sentimiento que puede verse reforzado por la presión que muchas personas sin pareja reciben por parte de su familia, amigos y compañeros. De hecho, casi la mitad de los solteros (44%) se siente presionado por su entorno más cercano.

Pero, llama la atención que somos nosotros mismos los que nos autoflagelamos. El 41% de los encuestados admite presionarse a sí mismo por su estado de soltería, y va incluso más allá: 6 de cada 10 se fuerzan a prestar más atención a su imagen (estilo de vida, deporte o aspecto) para poder conocer a alguien.

“Ámate a ti mismo para amar a los demás”

Esta presión para encontrar el amor no es sana y puede pesar sobre el estado de ánimo de las personas que están solteras. El 40% ya ha puesto fin a una relación para dedicarse a trabajar en su salud mental. Además -preocupados por su bienestar- el 22% ya ha consultado a un psicólogo o terapeuta, y un 25% sigue cuentas dedicadas a este tema en las redes sociales.

¿Hay que quererse a uno mismo antes de poder querer a otra persona? La respuesta es sí para el 56% de los solteros encuestados. Por último, casi la mitad de los españoles que están buscando el amor coincide en la importancia que tiene para ellos la salud mental de su pareja (49%), y el 36% afirma estar atento a las expectativas de los demás.

La importancia del autocuidado: cómo aprender a cuidar de ti

Al abordar una cita es importante sentirse bien con uno mismo, para poder expresar nuestros deseos y expectativas de la mejor manera posible. “El amor empieza por uno mismo y por lo que nos damos a nosotros”, declara María Pasión, Dating Coach de Meetic. “Y de ahí que sea tan importante el autocuidado. Se trata de hacer una gestión de nosotros mismos de forma integral y positiva. De esta manera, si nos cuidamos e invertimos en nuestros bienestar, será mucho más fácil que encontrarnos sanos, con ilusiones y con deseos de compartir lo que somos”.

En este contexto, reconoce tres formas de autocuidado y ofrece los mejores consejos para ponerlas en práctica:

Autocuidado emocional: tiene relación con nuestros sentimientos. Es importante aprender a observar y reconocer nuestras emociones para poder compartirlas con nuestros seres queridos de una forma sana. En esta línea, María Pasión recomienda buscar estímulos positivos, es decir, actividades que nos gusten y nos permitan sentirnos bien: “Encuentra lo que te hace sentir mejor y aquello que te hace sentir peor en tus actividades diarias para que puedas optar por aquello que te hace feliz”.

Autocuidado físico: es importante dedicarle tiempo a nuestro cuerpo. No hace falta que seamos atletas de élite, simplemente con cuidar nuestros hábitos estaremos por buen camino. Esto lo podemos conseguir practicando deporte, comiendo de forma equilibrada y durmiendo lo suficiente para recuperar energía. Y todo, sin compararnos con nadie, solo con nosotros mismos.

Autocuidado mental: nuestros pensamientos afectan directamente a nuestra salud mental, por eso es importante pasar tiempo con personas optimistas, que nos llenen de ilusión y nos carguen las pilas. Hay que evitar a aquellas personas que buscan la confrontación y las discusiones. También es importante ser positivo con uno mismo; cuando nos equivoquemos debemos evitar pensamientos hirientes como 'soy un desastre' e intentar sustituirlos por frases como 'estoy aprendiendo a hacerlo mejor'. También podemos alimentar nuestros pensamientos positivos con técnicas de relajación como la meditación, o realizando actividades que nos gusten como la lectura o el yoga.