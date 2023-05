Y ahora, ¿también son cuatro golfos?

No debe estar muy contento el secretario nacional del PARTIDO SANCHISTA OSCURO-EMBAUCADOR con las últimas noticias que salen por los rincones de toda España. Y le está muy bien empleado porque al final todo se sabe, aunque dispongan de la máquina de mentir más poderosa que la Inteligencia Artificial. Un mal tipo, este presidente, que para borrar la parte de la historia de nuestra patria que no le interesa, “marca” las fechas de las que no se puede hablar, como de Eta, porque dice que no existe y -sin embargo- lo hace a cada instante de Franco, que murió en 1975.

Un mal tipo que dijo que crearía en 2022, 960.000 empleos y no ha llegado al 4%. Un mal tipo, que aseguró que no pactaría con Bildu y es esta organización la que lo tiene totalmente “amarrado”.

Un mal tipo, que prometió no aliarse con Pablo Iglesias “porque no podría dormir” y al final ha “dormido” con él y sus compinches la mayoría de los días.

Un mal tipo, que ha indultado a los catalanes condenados por el intento secesionista de 2019 y pacta con los separatistas. Un mal tipo, que ha acercado a todos los presos etarras a la Comunidad Autónoma Vasca, a la vez que ignora a las víctimas de ETA.

Un mal tipo, que ha hecho, hace y hará trampas toda su vida. Un mal tipo, pionero en el tráfico de votos en su propio partido pues lo pillaron metiendo papeletas en una urna tras una cortina para engañar a sus conmilitones.

Un mal tipo y descarado plagiador de su tesis, de lo que nos enteramos días después de que, en la moción de censura a Rajoy, le pidiera su dimisión argumentando que en Alemania habían dimitido unos ministrostras descubrirse que habían plagiado su tesis. ¡Menuda coherencia!

Un mal tipo que nos “encerró” ilegalmente durante la pandemia y no ha querido contarnos la verdad sobre el número de muertos. Un mal tipo, que trata en todo momento de ningunear a nuestro monarca el Rey Felipe VI de lo que hay pruebas más que suficientes. Un mal tipo, que silencia la escandalosa compra de votos que hay entre los suyos. ¿Dirá, como Manuel Chaves con los ERE, que son cuatro golfos? Un mal tipo, en fin, que no merece la pena y al que solo le importa él mismo porque es un narcisista redomado.