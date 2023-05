Racismo… hipócrita esclavitud moderna

Hablamos de RACISMO como exacerbación del sentido racial, como si fuera un asunto actual. Nos olvidamos de la palabra ESCLAVITUD, como normalización social durante siglos.

En el sociedad actual, a nivel mundial, se sigue mimando el CHAUVINISMO, sintiendo que lo mejor proviene del país o región en la que vivimos, generando VOLUNTARIAMENTE la XENOFOBIA, es decir, el odio, el recelo, la hostilidad y el rechazo hacia los de otra raza.

El desprecio nace del sentido absurdo de la SUPERIORIDAD generada socialmente durante siglos por circunstancias históricas y evolutivas. El desprecio “misericorde” proveniente de una educación que coloca por encima del hombre, sus características étnicas y no el fundamento original del mismo, EL SER HUMANO.

La sociedad actual, las sociedades actuales, las que exigen respeto, no han pedido perdón, ni han reparado el daño, el suplicio, la degradación de la esclavitud, reconocida durante tantos siglos. Hay que leer la historia de las colonizaciones. Hay que reflexionar. Hoy, no hemos cambiado mucho, sólo las formas... los GRADOS siguen existiendo y las MIRADAS DE SOSLAYO con sentido de SUPERIORIDAD están al orden del día.

Queremos eliminar el racismo, muy bien; eliminemos, primero, el sentido de SUPERIORIDAD MORAL que existe en todas las esferas de las sociedades.

Eduquemos con el humanismo de nuestros clásicos y no con las modernidades interesadas, disfrazadas de moralina económica, en las que el “YO” y el “NOSOTROS” son más que el “tú” y “ellos”... todo lo demás es forraje para rumiar, como en el mundo animal, el fuerte COME, el débil RUMIA.