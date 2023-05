​El 83% de las empresas que se crearon en 1992 ha cesado su actividad

Según el estudio de Demografía empresarial en los últimos 30 años presentado por Informa D&B, durante las tres últimas décadas se han constituido más de 3.200.000 empresas en España.

INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.) ha analizado cuál es la situación actual de estas empresas.

Entre las creadas en 1992, 2002 y 2012 se aprecia que la mayor parte ya no están activas. De las constituidas en 1992 siguen en el mercado un 17%, entre las surgidas en 2002 solo se mantienen el 21% y de las que iniciaron su andadura en 2012 un 34%. Entre las que han cesado su actividad, de las creadas en 1992 el 85% lo ha hecho por procesos oficiales, esta cifra se reduce al 79% entre las nacidas en 2002 y al 65% en 2012, lo que prueba que hay muchas empresas que dejan de operar sin comunicarlo debidamente.

En conjunto, los procesos estrictamente concursales (suspensión de pagos, quiebras y concursos) no superan el 0,17% del total de inactividades en estos tres años, poniendo de manifiesto su bajo empleo en España respecto a otros tipos de cierres.

Según Nathalie Gianese, directora de Estudios de INFORMA D&B: “En 2021 el número de constituciones en España superó las 100.000, recuperándose tras la caída causada por crisis sanitaria, pero en 2022 la cifra se ha quedado de nuevo por debajo, en 99.502”.

2006 es el año en el que más empresas se han creado, con 150.108, y 2011 en el que se desembolsó más capital, 21.454 millones de euros, aunque fue un año atípico por la creación de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado SME SA. La inversión ha cerrado 2022 ligeramente por encima de año anterior, con 5.172 millones de euros. La evolución del número de constituciones desde 1992 está vinculada con la situación económica:

Expansión (de 1992 a 2006): El número de creaciones superó las 100.000 en once de estos 15 años.

El número de creaciones superó las 100.000 en once de estos 15 años. Crisis (de 2007 a 2009): Periodo de crisis donde se produce una brusca caída de las constituciones, que supone un recorte del 47 % desde el máximo de 2006 para quedar en 79.642 creaciones en 2009.

Periodo de crisis donde se produce una brusca caída de las constituciones, que supone un recorte del 47 % desde el máximo de 2006 para quedar en 79.642 creaciones en 2009. Poscrisis (de 2010 a 2019): Se inicia una lenta recuperación en los datos de creación de empresas llegando a superar las 100.000 en 2016, aunque no se recuperan los números anteriores. Los datos vuelven a caer en 2017 y en 2019 mostrando un estancamiento.

Se inicia una lenta recuperación en los datos de creación de empresas llegando a superar las 100.000 en 2016, aunque no se recuperan los números anteriores. Los datos vuelven a caer en 2017 y en 2019 mostrando un estancamiento. Crisis Efecto Covid-19. El número de creaciones baja en 2020, un 16% respecto al año anterior y es casi la mitad que el de 2006, el año con más constituciones. Aunque en 2021 suben un 28% hasta 102.022, en 2022 se quedan de nuevo por debajo de las 100.000.

El capital invertido para crear estas empresas desde 1992 suma alrededor de 245.000 millones de euros. Si el número de constituciones tiene un comportamiento según el ciclo económico, la inversión es más fluctuante, depende de la actividad de unas pocas empresas, por ejemplo, en el caso de reestructuraciones empresariales.

Aun así, 2008 y 2009 son los años en los que más desciende la inversión, al igual que ocurre con las creaciones, y los niveles de capital desembolsado no han vuelto a ser como antes de la crisis, pasando de 14.669 millones en 2007 a 5.172 en 2022, un 65% menos, a pesar de que los dos últimos años ha crecido.

Madrid concentra el 20% de las creaciones de estos 30 años, seguida por Cataluña con un 19% y Andalucía que reúne el 16%.