¿El huevo o la gallina?

Las atenciones en salud mental se han disparado desde la pandemia, también por conducta suicida. En el Hospital San Juan de Dios de Lleida, las desviaciones a Urgencias del Hospital Santa María por conductas suicidas en niños y adolescentes se han multiplicado por cuatro de promedio. Si antes de la covid se atendían entre uno y dos casos a la semana, ahora son entre uno y dos casos al día” (Redacción de Segre).



La sicóloga clínica Sara Marco señala que también ha bajado la edad de estos menores atendidos en el programa de riesgos del centro hospitalario hasta los 10 años. La sicóloga apunta que los factores más inmediatos pueden ser las redes sociales y la frustración que ha generado el confinamiento.

Según Marcos los niños y los adolescentes “se sienten solos, desconectados de todo. Las redes sociales ejercen su influencia, contenidos que muchas veces no tienen la madurez de procesar”. Según datos aportados por la Asociación Española de Pediatría, la pandemia ha provocado un aumento de hasta el 47% en los trastornos en salud mental en los pequeños.

Ante estos datos tan preocupantes es conveniente afrontar la realidad sin prejuicios. No se deben poner límites a la hora de intentar descubrir qué es lo que ocurre en los niños y adolescentes. Es bien conocido que los niños y adolescentes se comportan con extrema crueldad. El recién nacido que es muy mono. Que parece un angelito. Con el paso del tiempo se va manifestando el demonio que lleva dentro, que es la manifestación del pecado en que fue engendrado. “Conducta suicida cada vez más precoz” es el título del reportaje a que me refiero. Es la evidencia de que los recién nacidos pueden ser físicamente sanos, pero espiritualmente están muertos. El lector podrá escandalizarse con lo que voy a escribir: Nacemos manchados “en las ofensas y pecados” (Efesios 2: 1). Desde la concepción la nueva criatura nace muerta espiritualmente y físicamente a la edad que Dios determine. Es un error tratar el tema que nos ocupa exclusivamente como una cuestión de salud mental que puede tratarse medicamente como cualquier otra dolencia orgánica.

El presidente de la Generalitat de Catalunya Pere Aragonès se equivoca cuando refiriéndose a los mellizos de Sallent que se lanzaron desde el balcón, una gravemente herida y la otra muerta, cuando dijo: “Cada joven que se quita la vida es un fracaso colectivo como sociedad”. Si en el aspecto humano existe algún responsable éste lo son las iglesias cristianas, según el grado de influencia social que ejercen porque no predican en toda su pureza el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué fue primero: el huevo o la gallina? En el caso de los humanos, ¿quién fue primero: los padres o los hijos? Por creación los padres ya que el Creador primero hizo a Adán y Eva, dotándolos de la capacidad reproductiva: Engendraron a Caín, Abel, Set, que son los más conocidos. Y al resto de hijos. Así fue y así será hasta el final del tiempo.

Los Diez Mandamientos los escribió Dios en dos tablas de piedra. En la primera trata de la autoridad suprema de Dios. La segunda que trata de las responsabilidades humanas la encabeza el mandamiento que dice: “Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el señor tu Dios te da” (Éxodo 20. 12). La sociedad actual se caracteriza por ancha es Castilla. Cada uno hace lo que mejor le parece. Así nos van las cosas. Los Diez Mandamientos no autorizan esta anarquía. Dios delega en los padres el principio de autoridad que tienen que manifestarse en la sociedad. Si la autoridad de los padres recibida de Dios se tambalea se produce el caos. La recién ley sobre el aborto que acorta la autoridad de los padres sobre los hijos es un mal presagio.

¿Cómo tienen los padres que ejercer su autoridad? ¿Cómo los hijos tienen que tratar a sus progenitores? Existe un dicho que dice: “La letra con sangre entra”, es decir, que los padres tienen que emplear la violencia a la hora de educarlos. La disciplina es conveniente. La fuerza bruta no. La relación padres-hijos la describe con mucha claridad el apóstol Pablo cuando escribe: “Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la Tierra. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor” (Efesios 6: 1-4), Este texto nos viene a decir que tanto los padres como los hijos tienen que tener en cuenta la autoridad suprema de Dios, a la que tendrán que dar cuenta. Tratar a la baqueta a los hijos no educa. Todo lo contrario crea rebeldía y distanciamiento de los padres.

El incremento de trastornos mentales en niños y adolescentes en edades cada vez más jóvenes, según la sicóloga, las redes sociales contribuyen a ello. La raíz del problema se encuentra en los padres que no educan como deban a los hijos. En muchos casos los dejan abandonados a su suerte. En lo que afecta la salud mental de la prole los padres tienen la obligación de educarla en el temor del Señor. Si los padres no son temerosos de Dios no pueden transmitir esta reverencia en los hijos.

Esta carencia los deja indefensos ante las inclemencias de la vida. El muro protector que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo está en ruinas. Se encuentran impotentes ante las inundaciones y huracanes que se lanzan contra ellos. Las dolencias mentales aparecen y hacen estragos. No os desaniméis. Si le pedís a Jesús perdón por vuestros pecados expulsará los demonios que perturban vuestra mente. Jesús que ahuyentaba demonios, hoy sigue dispensando sanidad mental.