Iglesia católica y democracia liberal son incompatibles

Puedo parecer una persona muy singular, pero todo tiene su explicación. El día 18 de Julio de 1936 estalló la guerra civil; yo nací el día 9 de Septiembre de 1936. Cómo estaría mi pobre madre, habían ido a buscar a mi padre y no estaba, era mi nacimiento y estaba en Osorno (Palencia), donde iba mi madre a dar a luz, aunque su residencia era en Noja (Cantabria). Por tanto yo nací estresado y guerrero, no podía ser de otra manera.

Desde niño he sido belicoso, no contra las personas, contra Barrabás. Si la Iglesia Católica es sagrada pues fue fundada por el mismo cristo, ¿Cómo es posible que la Iglesia Católica aprobase y apoyara un sistema maléfico, perverso el cual ha eliminado a Dios? Yo, y muchas personas y obispos no aceptábamos este sistema de inspiración diabólica. Y hubo obispos, por ejemplo Guerra Campos, Obispo de Cuenca y otros, que fueron combatidos por otros obispos, los progresistas que acabaron destruyendo todo signo religioso y sagrado, he hicieron una Iglesia irreconocible que no tenía nada que ver con la que fundó Cristo.

El resultado ya lo estamos viendo todos; Satanás se pavonea por el mundo, y solo un reducido número de la Jerarquía y católicos, le hacen frente. La situación se hace insostenible y como la Iglesia que fundó Cristo, ya no cumple con la misión que le es propia, la Gloria de Dios y la salvación delas almas, es evidente que la Segunda venida de Cristo es inminente; tendrá que expulsar a latigazos a sus pastores que le han traicionado, y restablecer la santidad de su Iglesia. Esto humanamente parece inmediato, pues Satanás se ha establecido como rey del mudo, y la Pasión y Muerte de Cristo, ha causa de los pastores que le han traicionado, ha resultado inútil.

La nueva era será de una espiritualidad asombrosa ,y Satanás y sus secuaces, serán arrojados al infierno, que esa es su morada.