«La esperanza de volver a verte» de Javier Cabrera Cano, una de las novelas más vendidas de las ferias del libro

Del 1 al 5 de mayo se celebró en la isla de Tenerife la Feria del Libro 2025 y en ella se reunieron tanto a escritores locales como escritores nacionales. La esperanza de volver a verte, la ópera prima del escritor tinerfeño Javier Cabrera Cano, publicada con la editorial Estrella del norte, acudió a la cita y se ha posicionado como una de las cinco novelas más vendidas en la carpa de la librería El barco de papel. El 1 de junio, Javier repitió el mismo hito, vendiendo todos los libros en un solo día en la Feria del Libro de Bilbao.



Javier, ¿la Feria de Tenerife fue tu primera feria del libro? Sí, fue mi primera experiencia en una feria del libro. Tengo que agradecer a Nauzet de la librería El barco de papel porque cuando salió mi novela quedaba menos de un mes para la Feria y a esas alturas es bastante complicado conseguir un hueco en alguna carpa.

Por suerte, le quedaba libre el viernes por la mañana de esa semana de feria y acepté sin dudarlo. Lo que no podía imaginar era que en esa mañana se vendieran todos los ejemplares que había pedido la librería.

Háblanos de tu novela para que podamos conocerla un poquito más. Es un thriller ambientado en Barcelona que nos plantea un fuerte dilema moral.

Secuestran a tu hijo, los días pasan y la policía deja de buscar. De pronto, recibes una llamada diciendo que si quieres volver a verlo debes seguir dos simples reglas: la primera, nada de policía; la segunda, cumplir con éxito lo que te encarguen. ¿Hasta dónde llegarías por recuperar a tu hijo? Joan es un escritor cuyo libro habla sobre el reciente secuestro de su hija Karel y tiene como objetivo desarticular las mafias que trafican con menores. Justo el día de su presentación, es secuestrado. Quizás ha cabreado a quién no debía.

También está Alexia, una agente de los Mossos cuyo hermano fue secuestrado hace años y hará todo lo posible por descubrir la verdad. Hay giros inesperados, diferentes sospechosos y un final que no dejará indiferente a nadie.

Mafias que trafican con menores… un tema duro. Sí, muy duro. Pero desgraciadamente no es un tema ficticio. Cada año, en España, cientos de menores son secuestrados para diferentes fines.

En la novela intento darle visibilidad a este problema y también hacer reflexionar sobre hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar si nos viéramos en una situación parecida.

En mi caso, tengo claro que haría lo que fuera si la vida de algún ser querido estuviera en peligro. Pienso que la moral y los principios son fundamentales, pero lo que sentimos por las personas que queremos es mucho más importante.

Tu novela acaba de ser publicada con la editorial independiente Estrella del norte y ya se ha colado entre las más vendidas junto a novelas que provienen de editoriales de grandes grupos como Espasa o Duomo ediciones. ¿Qué ha pasado aquí? :D Es una alegría inmensa la acogida que está teniendo y significa que las cosas se están haciendo bastante bien.

La causa exacta la desconozco, pero quizás tenga algo que ver con el dilema moral que aborda y el tema primario que toca. Es un tema duro, sí. Pero a cada persona que le comento de qué trata, he notado que le llama la atención. Al fin y al cabo, no es difícil empatizar con el dilema que sufren los protagonistas y todos tenemos padres, hijos o seres queridos por los que estaríamos dispuestos a hacer cualquier cosa.

Ahora que ya ha comenzado tu camino, ¿qué escenario imaginas para ti y para tus libros? Escribir es algo que me apasiona y mi objetivo es seguirme formando como escritor y seguir dando pasos en este mundo. Por ahora, estoy muy contento de haber conseguido que una editorial apostara por publicar mi novela. Pero no quiero detenerme aquí, sino ir avanzando cada vez un poco más.

Tengo como objetivo escribir una novela cada año y medio. Esta la acabé a finales de 2023 y solo fui capaz de desconectar un par de meses. Al final, acabas sintiendo un vacío que te vuelve a arrastrar al folio en blanco y te lleva a sumergirte en una nueva historia.

Así que, mientras siga manteniendo vivo ese gusanillo, tengo el reto de escribir cada vez mejores historias, con argumentos que enganchen y personajes interesantes. Y, para ello, no queda otra que dedicarle tiempo y trabajar. A partir de ahí, todo lo que venga será bienvenido.



Retomando un poquito el argumento de La esperanza de volver a verte, ¿qué resaltarías especialmente de la novela como autor? Por un lado, resaltaría que es un libro muy ameno de leer que te mantiene en tensión hasta llegar a un final en el que encajan todas las piezas. Su estructura en capítulos cortos con múltiples cliffhanger hace que te mantenga en tensión desde las primeras páginas.

Por otro, destacaría los temas que aborda y las cuestiones que nos plantea. Es una novela que habla del amor, de los límites a los que estamos dispuestos a llegar por nuestros seres queridos y también del peligro de la ambición desmedida y de intentar conseguir nuestros objetivos a toda costa.

Todos tenemos unos principios y una moral y, al final, todo se reduce a sí estaríamos dispuestos a dejarlos de lado por las personas a las que queremos.

La obra, aunque haya destacado tantísimo en la feria del libro de Tenerife y aunque seas un autor local, se desarrolla en Barcelona. ¿Qué tiene de especial esta ciudad para ser el escenario de la novela? Barcelona es una ciudad magnífica que me ofrecía el escenario ideal para esta historia. El primer capítulo arranca en un día tan mágico como Sant Jordi del 2026, año en el que además se cumplirá el centenario de la muerte de Gaudí y se prevé que finalice la construcción de La Sagrada Familia. Por lo que me imagino una ciudad engalanada homenajeando las obras del arquitecto. Las cuales cobran un especial significado en la trama y no son meros elementos decorativos, sino que tienen un peso crucial en el libro.

Además, me pareció un escenario plausible ya que, desgraciadamente, se han disparado sus índices de criminalidad. También influyó que, al investigar sobre secuestros de menores, encontrara varios casos sonados como, por ejemplo, el de un niño de 11 años secuestrado en 2012 que nombro en el libro y que, afortunadamente, se resolvió siendo rescatado por los Mossos.

¿Tienes más presentaciones a la vista? Sí, el día 12 de junio tengo una presentación en el Fnac de Triangle en Barcelona y estoy muy ilusionado. Hace años, recuerdo entrar en ese Fnac y fantasear con que un libro escrito por mí llegara a sus estanterías. Así que hacer una presentación ahí significa mucho. Tanto, que la propia librería sale en la novela.

También tengo alguna firma a la vista por algunas librerías de las islas y el 1 de junio he estado en la Feria del libro de Bilbao en donde también se han vendido todos los ejemplares del libro.

Para mí, es una tremenda ilusión acudir a este tipo de actos y estoy dispuesto a participar en cualquiera al que me inviten. Así que, todo lo que vaya saliendo, yo encantado.

¿Y futuros proyectos? Estoy a punto de terminar la siguiente novela. Es una nueva historia, ambientada en Tenerife que trata sobre la imposibilidad de escapar de nuestro pasado ya que al final somos la suma de nuestras vivencias y de las decisiones que tomamos.

Es un thriller lleno de giros, en el que hay amor, drogas y secretos esperando ser desvelados. Arranca en la boda de la hija de un poderoso magnate hotelero cuando justo en el altar se entera de que su prometido es el culpable de la muerte de su hermano.

Actualmente se encuentra en fase de corrección y espero tenerla totalmente pulida para después de verano.