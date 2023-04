Verónica Mayorga Paz: desde México hasta las profundidades de la ternura

Verónica Mayorga Paz es una poeta mexicana, licenciada y amante de la literatura. Empieza a dar sus primeros pasos en el oficio de escribir desde hace un tiempo. Ha conseguido hacer que su voz poética tome vigencia hoy día, mientras el mundo es consumido por la locura y el amor se nos vuelve lejano, entonces ella utiliza los cinceles de la poesía y nos devuelve a los lugares en donde la ternura es el lenguaje de quienes han decidido hacerse en la utopía de la vida y la construcción de un mejor mañana.

La poesía de Verónica Mayorga Paz es una construcción impecable de lugares hermosos y pasajes en los que esta posmodernidad ya no nos deja transitar, porque esta era pide a gritos expulsar la belleza, pero la poeta se coloca de pie y eleva su poesía para llenarnos de vida y esperanza. Entonces, desde la intimidad de su obra nos dice:

A mi madre

Estaba oscuro. Solo el rayo de la luz de tus ojos Alumbraba mi alrededor.

Me enseñaste a respirar y tus entrañas acariciaban mi frágil cuerpo. Soñaba con colores y te imaginaba hermosa, fueron nueve meses en un mundo rosa.

Crecí de a poco y con tu calor me alimentaba Y con tus caricias y tantas frases de amor.

El momento llegaba por fin iba a conocerte, estaba muy protegida con miedo de perderte. Se hizo la luz una mañana de Diciembre mamá ahí estabas tú, tan maravillosa y tan dulce como te había imaginado.

Mujer tu belleza es incomparable, Tu esencia única y especial, Las flores se visten de múltiples colores Para recibirte, los campos reverdecen, Los pájaros cantan su mejor melodía para ti, eres esencia pura, mujer divina, eres aire, tierra, fuego, eres luz, eres sol, Eres luna resplandeciente. En las noches más oscuras, eres dulzura pura, como tú no hay dos, Tus ojos son el mar donde todo se esclarece, El invierno se vuelve primavera con tu sonrisa, basta una mirada tuya mujer Para que todo comience a embellecerse.

Mamá, aprendí con el paso del tiempo Y en mis andanzas peligrosas De cada uno de tus consejos A mis diecinueve años y soñando Cada vez que me encuentro lejos, Con tus palabras que envuelven mis vivencias Y acobardan los miedos de mi juventud.

En la obra de la poeta también hay espacio para los recuerdos entrañables, los letargos de la memoria o incluso para recordar a quienes han partido hacia lo ignoto y aun están presentes en el interior de nuestros corazones. La lectura continúa, y la autora nos dice:

Yo te llevo conmigo a todas partes

Yo te llevo conmigo a todas partes En mis días, en mis tardes, en mis sueños Y noches de desvelo.

En mis días cálidos y en mis noches frías Yo te llevo conmigo.

Te fuiste una tarde fría entre el otoño Y el invierno y en tu último suspiro entendí El concepto efímero de la vida Marcado en la línea de la luz y la oscuridad Del dolor desgarrador que acaparo mi corazón, aquel día no solo te fuiste tú, también me fui yo, una parte de mí se desvaneció. Una parte de mí se marchito. Entendí la belleza de la vida y su polaridad. Justo ahí morimos y renacemos.

Te sigo recordando con mucho amor Algunos días no son tan fáciles Sigo esperando mis llamadas y reír contigo A carcajadas.

Cada mañana durante mucho tiempo No sabía distinguir entre un sueño Y una realidad, Siempre tenía la idea de que el sueño Era la realidad porque en el estabas siempre tú.

Casi todas mis noches, en mis sueños estas Y por las mañanas la vigilia me confunde Con la realidad.

Hoy con lágrimas en mis ojitos te recuerdo Con la fortuna de haber compartido Tantas aventuras, hoy no hay moño negro Solo la hermosura de tu esencia y tu frescura. Te amo hermana, la más pequeña de mis hermanas.

Para finalizar, la poeta nos invita a conocer un poema personal, que desgrana un poco de su esencia y algunas de sus batallas personales. Entonces, la autora nos dice:

Renunciar a todo significa desnudarte el alma.

Renunciar a todo Significa desnudarte el alma, despojarte de todo para quedar en la nada y a partir de ahí comienza la travesía de la vida Para extender los brazos y recibir todo.

Todo y nada dos conceptos literales. Ejemplificados en vaciar lo que ya no quieres, Lo que ya no deseas, lo que te hace daño Para después encontrar la otra polaridad Que es la de llenarse ahora de todo, Si de todo lo que mereces, De todo lo que necesitas, De todo lo que alguna vez deseaste Y que por derecho te pertenece.

Porque para ganar y triunfar en la vida He de renunciar a todo, extender mis alas y volar por otros cielos azules con nubes blancas, Con figuras apantallantes Que aseguraran mi vuelo Para llegar cada vez más alto.