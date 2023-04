​El sinsentido cristiano de no comer carne por Semana Santa y sí la de animales marinos

El cristianismo es una forma de decir a la gente lo que tiene que hacer, cómo deben vivir y de sembrar el miedo en el mundo. Resulta sorprendente que solamente por Semana Santa los cristianos no puedan comer carne de animales porque se lo ordena un supuesto jefe, pero sí pueden comer carne de animales marinos que es exactamente lo mismo y cuyos animales mueren fuera del agua con una tremenda angustia por asfixia y suponiendo las redes de pesca el 46% de plástico en el mar.



"Estos días de abstinencia de comer carne y de ayuno en el caso del Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo son una conmemoración de los 40 días en los que según la Biblia Jesús de Nazaret pasó en el desierto sin comer ni beber, siendo tentado por el diablo." Indican obligando también al ayuno. Yo respeto las extrañas creencias cristianas, pero lo que no respeto es el daño que hacen a los demás y también parece que los mandamientos se interpretan como quieren ya que uno de ellos, dice no matarás.

Ya si hablamos de la adoctrinamiento a la infancia y todos los temas relacionados, podría estar escribiendo hasta mañana y no tengo tanto tiempo.

¿CREEN EN DIOS O EL DEMONIO?

Me pregunto si los cristianos realmente creen en Dios o en el demonio a la vista de que creen en un tipo todopoderoso que sin embargo, permite el hambre en el mundo, la pederastia, la crisis climática que estamos viviendo, la homofobia o el abuso estúpido a millones de animales.

¿No puede hacer nada un tipo que dice ser todopoderoso o es que realmente en quien creen los cristianos es en el demonio que no hace más que maldades como estas?

Los animales marinos son igualmente la carne de un ser vivo que quería vivir y fue sacado de su hábitat innecesariamente para agonizar lentamente.

La bióloga Rosa Más explicaba en un artículo que saqué el otro día, los estudios científicos de la sintiencia evidente de los animales marinos y el brutal impacto medioambiental que conlleva su explotación y muerte.

Durante la semana Santa pasada, los cristianos harían una campaña de acoso a burger King por promocionar las alternativas vegetales poniendo que esta "carne" sí que se podía comer en semana Santa cuando los motivos por los que tendrían que quejarse, es por la crueldad y deforestación que lleva a cabo esta cadena de restaurantes sin piedad.

LA BIBLIA Y LOS ANIMALES

Según este panfleto, los animales no tienen alma y no pisarán el reino de los cielos cuando el único animal que no tiene alma es el humano. Los animales tienen sentimientos igual que las personas y por ello, mediante el veganismo las personas que realmente queremos cambiar el mundo sin que ningún cacique nos diga lo que tenemos que hacer, aplicamos nuestra responsabilidad mediante el veganismo que beneficia a millones de animales, notablemente al planeta, a nuestra propia salud y evitaría el hambre en el mundo que en la iglesia tanto dicen preocuparse cuando no existiría si evitamos alimentar a millones de animales criados más que personas cuando directamente, se puede destinar esa alimentación a los humanos e incluso imitaciones con el mismo sabor y textura a los productos de origen animal ya que hoy en día existe todo tipo de productos para no privarnos de nada.



Es curioso la hipocresía del cristianismo respecto a los animales y a lo que tienen que comer sus fieles, pero desde luego deberían reinventarse en el siglo en el que estamos.

El veganismo es una filosofía ética de vida apta para cualquier etapa de la vida como confirma la academia Americana de nutrición y dietética o la asociación española de pediatría entre muchos otros y es la forma real de respetar la vida y mejorar el mundo.



Ya otro día profundizaré sobre la posición de la iglesia respecto al colectivo LGTB entre otras cosas, pero ahora que celebran la Semana Santa y la supuesta paz que está en la mente de la gente adoctrinada, era necesario explicar que los animales marinos también son carne, y todos los derivados de animales conllevan una brutal violencia y muerte existiendo todo tipo de alternativas, ya que solamente hay que coger y buscar cualquier receta de toda la vida en su versión ética, ya que tanta "bondad" tienen los católicos o cristianos.

Recomiendo leer el artículo de opinión publicado en este medio por Ángel Padilla bajo el título "La Biblia es un manual para psicópatas".

Si de verdad quieres paz, no engullas violencia.