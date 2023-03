Semana Santa en Marbella

La llegada de la Semana Santa confiere un halo especial a cualquier ciudad que se precie: el olor a incienso, el sonido de los tambores retumbando por las calles, las notas de las bandas de música, calles repletas de nazarenos y tronos, y alguna que otra saeta improvisada -o no- de alguna vecina desde su balcón, son notas características de estos días que invitan a planear una escapada.



Si hay un destino que merece la pena visitar en Semana Santa ese es Marbella: sol, procesiones por doquier, buena gastronomía, y un sinfín de planes.

Empezaré por las PROCESIONES: a diferencia de otras ciudades, Marbella permite ver estas sin mucha dificultad,adultos y niños pueden disfrutar de sus pasoscasi en primera fila, numerosas hermandades y cofradias con sus tornos e imágenes se pasean por sus estrechas calles y es fácil encontrarte con alguna en cualquier esquina. La mayoría salen del centro de la cidad, cada una con su itinerario, en este link tenéis toda la información: http://www.semanasantamarbella.com/semanasanta/itinerarios-2023/



DÓNDE COMER, CENAR…

En cuanto a mis recomendaciones gastronómicas, las opciones son infinitas. Por aquí mis preferidas:



En el centro de Marbella, muy cerca de la Plaza de los Naranjos, hay un clásico que no puedes perderte para tomar “pescaito”: ALTAMIRANO, un restaurante de los de toda la vida, enclavado en una placita con mucho encanto donde Salvador Gallardo y su familia regentan este sitio con mucho mimo desde hace varias décadas. Sus pescados y mariscos recogidos diariamente de la Lonja les ha llevado a convertirles en un referente de la gastronomía de la ciudad. Restaurante informal dondeempresarios, artistas, turistas, lugareños… son asiduos a este local, parada obligada si vas por el centro de Marbella.



Eso sí, este sitio puede presumir de tener largas colas de espera, así que recuerda ir con tiempo o no tendrás mesa…

Para celebrar algo más especial o simplemente si te apetece ir a un restaurante donde una buena materia prima no esté reñida con un sitio decorado a la última, entonces mi recomendación es ir a alguno de los restaurantes de DANI GARCÍA, uno de los cocineros más reconocidos de Europa, marbellí de pura cepa, donde todo lo que monta se convierte en oro.

Ya son 5 los restaurantes que tiene en esta ciudad, cada uno con su sello indiscutible de identidad:

TRAGABUCHES: en este local el protagonista indiscutible es su propuesta gastronómica basada en el producto autóctono, se sirven platos típicos de los de toda la vida: sopas, guisos, carnes, pescados… un claro reflejo de la buena y tradicional cocina andaluza. Calle Ana de Austria, 2. Marbella

LOBITO DE MAR: donde el producto mediterráneo se convierte en el ingrediente principal. Si no te apetece mesa, me gusta también como opción para tomar algo en barra. Av. Bulevar Príncipe Alfonso de Hohenlohe, s/n. Marbella

En los aledaños del hotel Puente Romano, un lugar muy especial, donde sus jardines te invitan a dar un paseo antes o después de pasar a tu mesa -se dice que los jardines de este hotel albergan más de 400 especies de plantas traídas de todo el mundo-, se encuentran estos tres restaurantes:

ALELÍ: donde la parra y los limoneros te trasladan a la Italia más Toscana, una carta insporada en la “Dolce Vita” donde podrás disfrutar de pizzas napolitanas cocinadas en horno de leña, pasta fresca, o sus embutidos de Parma… Un viaje a la Italia más gastronómica. Avenida Bulevar Príncipe Alfonso de Hohenlohe s/n. Marbella.

KEMURI: para saborear el Japón milenario de la manera más exclusiva, una barra para tan solo 14 comensales.. Urbanización Puente Romano. Fase II, Local 52, 29602 Marbella





LEÑA: aquí la carne a la brasa cobra un especial protagonismo, un asador con un toque cosmopolita, donde su carta es el reflejo de un equilibrio perfecto entre el producto y la técnica. Este restaurante además ha sido reconocido en 2021 como el restaurante más bonito del mundo en los premios Restaurant & Bar Design Awards 2021. Av. Bulevar Príncipe Alfonso de Hohenlohe, 269 (al lado del hotel Puente Romano)

Para finalizar, la propuesta culinaria del HOTEL MARBELLA CLUB, otro lugar mágico, visita obligada, donde personajes como Brigitte Bardot y Grace Kelly solían hacer parada. Entre sus opciones:



Para disfrutar de un escenario acogedor y bohemio donde brindar con champán y acompañarlo de unas deliciosas tapas, Rudi ́s , con música en directo, cócteles por la noche junto a la chimenea, concursos de backgammon... toda una experiencia al completo.

Para los amantes de la carne, El Grill, donde Roque Juárez Junior continúa el legado de su padre.

donde Roque Juárez Junior continúa el legado de su padre. Otra última incorporación es El Patio, con ambiente elegante y soficticado con platos innovadores en los que destacan los sabores mediterráneos. ¡Feliz Semana Santa!