El modelo romántico del amor Domingo Martínez Madrid, Burgos Lectores @DiarioSigloXXI jueves, 23 de marzo de 2023, 08:21 h (CET) El modelo romántico del amor es relativamente reciente. Este modelo de relación puede provocar que las personas emocionalmente dependientes intenten subsanar su necesidad de afecto construyendo un apego patológico. En este momento, paradójicamente, los jóvenes resultan más vulnerables al mostrar una mayor dependencia emocional. Se prolonga artificialmente la juventud, lo que ha conllevado una disminución de la madurez afectiva.



Por eso es tan importante en este momento un tipo de educación que fomente el valor de las emociones. El afecto, si no es un instrumento para obtener una mayor libertad en relación con otra persona, puede generar relaciones tóxicas. En estas horas en las que se habla de los enamorados se hace evidente que las nuevas generaciones necesitan también educación sentimental.

