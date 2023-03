Qué libros comprar a los más pequeños. Cuentos infantiles para aprender de forma divertida La lectura en la etapa infantil ha de ser adecuada a la edad y al nivel de desarrollo de cada niño Redacción @DiarioSigloXXI viernes, 17 de marzo de 2023, 08:49 h (CET)

Sabido es por todos que el hábito de la lectura es muy importante en cualquier momento de la vida de una persona, pero especialmente en edad infantil. Las razones son variadas y todas ellas fundamentales. En los primeros años de vida, los más pequeños cuentan con la lectura como una de las mejores maneras para desarrollar su lenguaje y su vocabulario. Al escuchar y leer historias, los niños y niñas aprenden nuevas palabras y su uso correcto dentro de diferentes contextos. Además, leer es una magnífica forma de estimulación cerebral, es decir, los pequeños desarrollan su imaginación y creatividad, ayudándoles en el aprendizaje en su vida diaria.

Aunque los niños y niñas son curiosos por naturaleza, los libros pueden ser una excelente herramienta para fomentar y hacer crecer aún más su curiosidad. Esto les anima a querer descubrir y aprender sobre diferentes temas del mundo que les rodea, siendo una ayuda inmejorable en la preparación para el aprendizaje escolar. Los niños que leen con frecuencia suelen tener un mejor rendimiento académico que aquellos que no lo hacen.

Por otra parte, la lectura es una actividad que puede disfrutarse en familia. Al leer juntos, los padres comparten momentos especiales con sus hijos y esto ayuda a fortalecer su relación.

Sin embargo, no todo tipo de lecturas son apropiadas ni aconsejables para los más pequeños. Los libros y cuentos infantiles han de ser diseñados de forma que sean apropiados para la edad y el nivel de desarrollo de cada niño. Para la editorial Libros Albatros este aspecto es fundamental, por ese motivo dividen las lecturas infantiles por edades: libros de 3 a 5 años, libros de 6 a 8 años y libros de 9 a 12 años.

En Libros Albatros saben que a lo más pequeños la lectura les parece más amena y divertida si cuenta con buenas ilustraciones. Sus cuentos infantiles poseen atractivos y coloridos dibujos e ilustraciones, grandes y detalladas, para que los niños y niñas puedan apreciarlas y entenderlas. Entre la gran variedad de libros de la editorial se encuentran los atlas infantiles, que proporcionan una magnífica oportunidad de aprender de una manera muy divertida.

En general, todos los cuentos y libros utilizan un lenguaje claro y sencillo. Suelen ser frases cortas que los pequeños pueden entender fácilmente. Además, son cuentos que poseen la duración adecuada a la edad de los pequeños, especialmente los destinados a niños y niñas de entre 3 y 5 años. De esta forma, la lectura no les satura ni les llega a aburrir, resultándoles amena y educativa.



Editorial Libros Albatros ofrece una gran variedad de lecturas para los más pequeños de gran calidad y adecuadas a su edad. Todos sus libros son de tapa dura y se mueven por temáticas que encajan a la perfección con los gustos infantiles. Además, escoger y adquirir un libro es muy sencillo, ya que en la web de la editorial cada título lleva una URL que redirige a Amazon para poder adquirirlo.

