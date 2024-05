El Clúster de la Bioenergía de Catalunya propone un acuerdo de país para que la bioenergía sea impulsada como pieza clave en la mitigación y adaptación al cambio climático

Este anuncio se ha producido durante el transcurso de la II Noche de la Bioenergía, que ha reunido en el Auditorio del Instituto de Microcirugía Ocular (IMO) de Barcelona a más de 300 profesionales del sector de la bioenergía El pasado jueves el Clúster de la Bioenergía de Catalunya (CBC) ha celebrado la II Noche de la Bioenergía: la energía más circular y social, un acto que ha servido para dar a conocer las tendencias y previsiones del sector de la bioenergía, y para reconocer las mejores prácticas desarrolladas en Cataluña en el último año a través de los Premios de la Bioenergía.

Uno de los momentos destacados de la velada ha sido el anuncio del presidente del Clúster de la Bioenergía de Catalunya, Jordi Serra, sobre la propuesta de un acuerdo de país para impulsar la bioenergía como pieza fundamental en la lucha contra el cambio climático. "Ante la emergencia climática, los profesionales, empresas y entidades integradas dentro del CBC, quieren proponer un acuerdo de país dirigido al futuro Gobierno de la Generalitat, grupos parlamentarios, administraciones locales y al conjunto de la sociedad catalana, para que la bioenergía sea impulsada como pieza clave en la mitigación y adaptación al cambio climático, sea promovida como energía fundamental en la transición energética y sea reconocida como parte de la solución para la preservación de la biodiversidad, el desarrollo rural y la descarbonización".

Acuerdo de país para la bioenergía en Catalunya:

1º. Para una efectiva transición energética con renovables que incluya la bioenergía y vele por la soberanía energética de Catalunya.

2º. Para la gestión forestal y la apuesta por la biomasa como fuente renovable que más contribuye a preservar el ecosistema verde, la prevención de incendios y la minimización de la sequía.

3º. Para la promoción del biogás y el biometano inyectado en red que valore energéticamente el recurso biogénico, evite contaminaciones y cree productos sostenibles.

4º. Para la aplicación de políticas que apoyen el recurso como base de la producción, especialmente a los sectores forestal, agrícola y ganadero.

5º. Por el fomento de la Innovación y el Desarrollo de las tecnologías y aplicaciones de la bioenergía, en toda su cadena de valor, desde ingenierías y empresas energéticas hasta centros de investigación y universidades.

6º. Por la circularidad, la bioeconomía y el impulso de mercados con los productos de valor generados por los procesos de la bioenergía.

7º. Por el desarrollo rural, la creación de industria de bioenergía y puestos de trabajo locales.

8º. Por la formación y el talento profesional que garantice la capacitación, la continuidad y el trabajo de proximidad.

9º. Por la pedagogía, el rigor y la empatía para convencer del valor energético, social y ambiental que tiene la bioenergía sobre el territorio.

10º. Por la desburocratización y la simplificación administrativa, para no paralizar proyectos, no frenar las inversiones y no ser un lastre para la competitividad de las empresas.

La importancia de la bioenergía en Catalunya

Durante su intervención, el presidente de la entidad también ha destacado la necesidad de que la bioenergía experimente un crecimiento significativo en Catalunya, destacando "el papel clave en el objetivo de descarbonización del país". Serra ha subrayado que, "si bien la electrificación es parte de la solución, no puede ser la única alternativa", y ha abogado por un mayor impulso de la bioenergía como fuente de energía renovable, especialmente en un contexto de crisis climática.

Serra también ha expresado su confianza en la nueva estrategia de biogás aprobada por el Gobierno catalán durante esta semana, señalando la importancia de un modelo bien planificado para el desarrollo del biogás, destacando su potencial como fuente de energía renovable.

Oportunidades con la biomasa forestal

A pesar de las consecuencias del cambio climático en los bosques catalanes, el presidente de la entidad ha destacado las grandes oportunidades que ofrece la biomasa forestal, haciendo hincapié en la importancia de una gestión forestal adecuada para la prevención de incendios y la mejora de la resiliencia de los bosques, al tiempo que promueve el uso de la biomasa como fuente de energía.

Amenazas concretas a la transición energética

El presidente del CBC ha alertado sobre dos amenazas concretas que frenan la transición hacia una economía más sostenible: la cultura del no y la burocratización. Serra ha reclamado la necesidad de "tener un Gobierno valiente y decidido a tomar las decisiones necesarias para impulsar la bioenergía y otras formas de energía renovable".

Clúster más potente e integrador

Serra también ha destacado el crecimiento y la consolidación experimentados por la entidad en un corto período de tiempo, pasando de 60 a 140 asociados. El presidente ha atribuido este éxito a varios factores clave, incluyendo un sector emergente con una masa crítica de alto nivel cualitativo y altamente participativo. En la línea de hacer el Clúster más potente e integrador, Serra ha anunciado su propuesta de incorporar mujeres profesionales a la Junta Directiva. "Este Clúster de la Bioenergía se ha hecho grande y se debe pensar en grande, con mentalidad abierta e integradora".

La Secretaria de Acción Climática, Anna Barnadas, ha destacado la importancia de proteger el hábitat frente al cambio climático acelerado, subrayando "que se debe hacer un gran esfuerzo colectivo para equilibrar el entorno natural", recordando que "somos una especie más que depende de la salud del ecosistema". Además, ha puesto énfasis en la disponibilidad de ayudas para aquellos que quieren iniciar el camino hacia las energías renovables o las bioenergías, subrayando el impacto positivo que estos esfuerzos pueden tener en la preservación del medio ambiente y la sostenibilidad a largo plazo.

Premios de la Bioenergía 2024

Durante la velada también se han entregado los Premios de la Bioenergía 2024, que han reconocido el papel de empresas, entidades públicas y privadas, que han llevado a cabo proyectos destacables en el uso y fomento de la Bioenergía en Catalunya.

• El Premio BIOMASA se ha otorgado ex aequo a la instalación de biomasa de ALIER, realizada por la empresa ENGIE España; y al Proyecto de central térmica y red de calor de Sant Pere de Torelló.

El jurado ha valorado la apuesta de la empresa privada Engie por la bioenergía. Este proyecto aprovecha la biomasa industrial para generar energía. La instalación de biomasa de Alier permite la reducción del 95% del consumo de gas natural de la compañía.

Por su parte, el proyecto de central térmica y red de calor de Sant Pere de Torelló ha sido premiado por su carácter pionero y el impacto como motor tractor de otras comunidades energéticas de la comarca de Osona. Además de la capacidad de resiliencia al saber reconducir y mejorar el proyecto inicial que tenía carencias. El nuevo proyecto de Sant Pere de Torelló amplía la red de calor para abastecer a 800 familias; además de industrias y equipamientos públicos del municipio.

• El Premio BIOGÁS se ha otorgado ex aequo a la planta de biogás del depósito controlado de Can Mata; y a la planta de biogás del Instituto Grifols; proyecto y construcción Ahidra Colsen Technologies.

La planta de biogás del depósito controlado de Can Mata es la primera planta en Catalunya y en el estado español que enriquece biogás de depósito controlado de residuos para inyectar en red. Esta instalación inyectará anualmente biometano equivalente al consumo de 14,000 hogares y evitará la emisión a la atmósfera de 17,000Tn de CO2 al año.

La planta de biogás del Instituto Grifols utiliza la tecnología anaerobia tipo UASB para tratar las aguas residuales de alta carga de la compañía. Esto permite mejorar el tratamiento de los residuos y la huella de carbono valorizándolos con la producción de biogás.

• El Premio INNOVACIÓN se ha otorgado al proyecto BioVo. Se trata de un proyecto de biogás impulsado por dos entidades municipales que gestionan recursos diferentes. Por una parte, el Consorcio para la Gestión de los Residuos del Vallès Oriental, que produce biogás a partir de residuos urbanos. Y por otra, el Consorcio Besòs Tordera, que gestiona lodos y aguas de depuradora.

• El Premio TRAYECTORIA ha recaído en Martí Boada, geógrafo y Doctor en Ciencias Ambientales. Ha publicado unos 110 libros sobre medio ambiente, sostenibilidad, socioecología de los bosques del mundo y diversos artículos científicos. Es consultor de la Unesco. Exresponsable científico de la Red Mediterránea de Reservas de la Biosfera, Fundación Abertis, Unesco e ICTA. Ha sido galardonado con diversos reconocimientos como el Premio Medio Ambiente (MINECO) o la Creu de Sant Jordi.

El acto, conducido por la periodista Elisabet Carnicé, también ha contado con la conferencia de Anna Venturini, Policy Manager en la Asociación Europea del Biogás, que ha destacado el impacto socioeconómico de la cadena de valor del biogás en Europa, con proyecciones de alcanzar 1 millón de empleos para el 2050. Venturini también ha enfatizado el papel de la bioenergía en la transición energética europea, especialmente en un contexto donde se están gastando miles de millones de euros en la crisis energética.

En cuanto a España, la ponente ha asegurado que "tiene el cuarto mayor potencial de biometano en Europa y está trabajando para alcanzar una producción de 20TWH de biogás al año para el 2030, lo que duplicaría la cifra anteriormente establecida en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima".

Por su parte, el experto en Alto Rendimiento, Xesco Espar, ha ofrecido una ponencia donde ha señalado los principios para lograr el éxito: "soñar con objetivos ambiciosos, creer hasta merecerlo y trabajar en equipo". El exentrenador de balonmano del FC Barcelona, ha asegurado que se vive una sociedad que penaliza excesivamente a quien fracasa, y ha animado a todos los profesionales del sector de la bioenergía a no permitir que sus circunstancias presentes influyan en sus objetivos.

Al final del acto, todos los asistentes han podido disfrutar de una cena relacional de networking.

Más sobre el Clúster Bioenergía Catalunya

El Clúster de la Bioenergía de Catalunya es una asociación sin ánimo de lucro que representa el sector profesional de la bioenergía en Catalunya y tiene como objetivo el fomento de un uso sostenible de la bioenergía en Catalunya.