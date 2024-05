La escritora justiciera ha vuelto: Trinidad Fuentes con «Cuando la niebla duerme»

Trinidad Fuentes ha sido apodada como la escritora justiciera desde que, con su novela La revelación, se alzó como una escritora de novela negra que, a través de las páginas de sus libros, repartía la justicia que, al mundo, a veces, le falta. Sobre todo, en crímenes contra las mujeres. Ahora vuelve a publicar une novela del género con Cuando la niebla duerme, poniendo el foco de nuevo en unas cuantas injusticias a resolver.



1. ¿Qué te inspiró para escribir Cuando la niebla duerme? La inspiración inicial la tuve en un día gris, de los que no abundan en la zona donde vivo. Paseaba por un lugar cercano que en verano es muy bonito pero aquel día oscuro y húmedo de invierno se respiraba un ambiente tétrico. Dicho lugar se llama Els Ullals de Baltasar, y está en el parque natural del delta del Ebro, al sur de Tarragona. La primera frase de la novela se sitúa allí y dice así “Me está enterrando viva”.

2. Supongo que a la gente le debe resultar muy curioso tu perfil de criminóloga e investigadora privada… ¿Por qué estudiaste esto? Siempre me ha apasionado la mente humana y, es especial, esas mentes asesinas tan difíciles o imposibles de entender. Primero estudié Derecho, quería ser abogada penalista, creo que influenciada por las películas americanas que veía con mi madre. Pero la realidad me decepcionó y opté por ampliar conocimientos específicos en Criminología que simultaneé con los estudios de Investigación Privada, seguidos de grafología y el Máster en Psicología Criminal.

3. ¿Qué aspecto de la novela crees que refleja mejor tu apodo de “la escritora justiciera”? Me empezaron a llamar la escritora justicieraa raíz de la publicación de La revelación. Y me llaman así porque hago justicia a través de la literatura, lo que se conoce como Justicia Poética. De hecho, desde la primera, en todas mis novelas y sin ser consciente de ello, había hecho justicia literaria. Me surge como una necesidad.

4. ¿Hay algún personaje en Cuando la niebla duerme que se base en personas reales o en casos que hayas investigado? El personaje de Ángel está inspirado en un amigo. Al escribir esta novela he intentado que la historia de su vida y el accidente que tuvo, queden reflejados en la ficción. Además, también hago “justicia”, no puedo desvelar cómo porque haría spoiler.

5. ¿Cuál fue el mayor desafío al escribir esta novela en comparación con tus obras anteriores? El mayor desafío ha sido darle voz a un espíritu. Unos de los personajes es una persona a la que asesinan y su fantasma se convierte en uno de los personajes principales de la novela, con voz propia. De hecho, por los comentarios recibidos hasta el momento, es el personaje preferido de los lectores.

6. ¿Qué mensaje o tema principal esperas transmitir a los lectores a través de esta historia? Diría que hay varios mensajes que se pueden extraer de esta historia. Primero: que en muchas situaciones de la vida nada es lo que parece. Segundo: la maldad existe. Tercero: la psicopatía es muy peligrosa. Cuarto: la justicia no siempre es justa. Quinto: es importante diferenciar entre psicopatía y psicosis. Sexto: a veces es bueno dejarse llevar por la intuición. Séptimo: existe el amor verdadero. Octavo: la posibilidad de que haya vida después de la muerte, ¿la energía es infinita?

7. ¿Cómo abordas la construcción de la tensión y el suspense en tus novelas? Me fluye de manera natural. El género negro ofrece múltiples posibilidades de mantener la tensión en el lector, mediante un juego de misterio, intriga, suspense y giros inesperados. Además, nos permite indagar en la naturaleza humana y su parte más perversa.

8. ¿Qué consejos tienes para los escritores que quieran iniciarse en el género de la novela negra? Que no se pongan presiones y permitan a su creatividad fluir de manera natural. Mientras mantengan la intriga, el suspense y la emoción, que disfruten de su creatividad y vivan “la aventura” con sus personajes.

9. ¿Qué papel juega el entorno o la ambientación en tus novelas? Creo que el entorno y la ambientación son fundamentales, en especial porque ayudan al lector a ubicarse y profundizar en la historia o historias que se desarrollan en la novela.

10. ¿Qué podemos esperar de tus futuros proyectos literarios? Tengo dos novelas empezadas. Una con el final (siempre empiezo por el último capítulo), la estructura y los personajes definidos. Será la tercera de la Saga Minerva Nàcher. Y la otra que estoy escribiendo va más avanzada, también es un thriller, pero trata un tema sobre el que creo que todavía no se ha escrito ninguna novela, o por lo menos yo no conozco ninguna. Aunque la novela será ficción, es sobre algo que también sucede en la vida real.



Cuando la niebla duerme de Trinidad Fuentes ha sido publicada por Samarcanda y se encuentra disponible tanto en papel como en digital en librerías, en el primer formato, y plataformas digitales en cualquiera de los dos.