Mi corazón envejece, a la par que mis recuerdos; cuando deje de latir, todo quedará en silencio.

Por eso he de procurar, que sus latidossean eco, de virtuosas acciones y los mejores deseos.

Porque es sabido que Dios, el Creador del Universo, nos ha dejado bien claro que hacer el bien tiene premio.

Y con toda la humildad, que en estos momentos siento, suplico al Dios infinito me ayude en todo momento.

Y cuando mi corazón, vaya acabando el concierto, el Señor, una vez más, me perdone mis entuertos.

Porque no hay en este mundo, más alto y preciado anhelo, que aspirar tras de la muerte a estar con Dios en el Cielo.