Del miércoles veintidós al viernes veinticuatro de mayo se efectuará en la capital poblana el VI Encuentro Internacional de Poesía Sabersinfin, evento organizado en forma conjunta entre la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y el movimiento internacional científico y cultural Sabersinfin.

Aunque faltan por confirmar su asistencia algunos de los escritores provenientes del extranjero, estamos en condiciones de afirmar la participación de literatos y académicos de Argentina, Chile y Estados Unidos.

También han asegurado su presencia poetas mexicanas de otras entidades federativas. La reunión literaria se efectuará por la tarde en el Salón Paraninfo del Edificio Carolino, los días miércoles y jueves; y el viernes en la Casa de la Bóveda, sede de la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura.

No obstante que en unos días precisaremos los temas de las mesas de diálogo y conferencias, adelanto que incursionaremos en torno a la poesía y la promoción de la lectura, la poesía y la singularidad tecnológica, así como la poesía y el cambio en los entornos actuales.

Quiero aprovechar esta entrega para compartirles una síntesis biográfica de cuatro de las escritoras visitantes y un académico, me refiero a Eugenia Toledo Renner, María Dolores Pliego Domínguez, Nancy Almassio, Adriana Terán y David Keyser.

Eugenia Toledo es profesora de castellano, egresada de la Universidad Católica de Temuco, Chile, también cursó en su país natal estudios de Filología Hispánica. En Estados Unidos estudió una maestría en Literatura Latinoamericana en la Universidad de Washington, en Seattle, ahí mismo estudió el doctorado en Literatura, especializándose en el Renacimiento Español de los siglos XV y XVI; es autora de múltiples libros de poesía y novela. Eugenia Toledo es gestora cultural en Chile y Estados Unidos.

Por otra parte, María Dolores Pliego Domínguezes originariade Toluca, Estado de México. Desde el 2001 radica en Ayapango. Candidata a doctora en Educación, maestra en Educación y Docencia, licenciada en Letras Latinoamericanas, Dolores es Premio Internacional de Poesía “Fanny León Cordero 2007” (Ecuador); mención especial en el Primer Concurso Latinoamericano de Cuento Alma Fuerte 2004 en Argentina.

Pliego Domínguez es escritora seleccionada y editada en los Primeros Juegos Florales del Siglo XXI, 2005 (Montevideo, Uruguay).

María Dolores o Lola, como le decimos cariñosamente, ha publicado los poemarios La escoba de Goliat (Abrace, 2023),De Lesbia a Catulo y otros poemas, (Punto de Fuga CTE, 2008).

Lola forma parte de diversas antologías poéticas como Círculo de poesía 6 y 8, en Uruguay y el libro colectivo ¡Ay!, qué bonito es volar representaciones contrahegemónicas de la brujería en Latinoamérica; ha participado en encuentros de escritores nacionales e internacionales.

María Dolores actualmente se desempeña como catedrática en el Centro Universitario UAEM Amecameca y como asesora metodológica en el Bachillerato General en la Zona 51 de Chalco. Mirta Nancy Almassio es poeta, docente e investigadora, originaria de Necochea, Provincia de Buenos Aires, República Argentina.

Nancy cursó estudios de formación docente en niveles inicial, primario y secundario en Lengua y Literatura, y profesorado en la modalidad de Educación Especial con especialización en Discapacidad Intelectual. También estudió licenciatura en Enseñanza en la Lectura y la Escritura para la Educación Primaria y una maestría en Formación Docente.

Nancy culminó estudios de posgrado en Alfabetización Inicial y capacitaciones sobre “La Inteligencia artificial y los interrogantes para pensar desde la escuela”. Desde el año 2015 es inspectora de nivel primario en escuelas de gestión estatal.

Adriana Terán es una escritora mexicana radicada actualmente en Buenos Aires, Argentina. Adriana ha ganado diversos reconocimientos por su labor de gestoría cultural y comunicación.

Adriana ha sido incluida en decenas de antologías poéticas nacionales e internacionales, es autora de un par de poemarios, el más reciente titulado Matices del corazón, editado en Argentina.

De Adriana Terán debo mencionar que he vivido en primera persona su bondad y fraternidad, su actuar me inspiró a incluirla en el artículo que escribí bajo el título: La ayuda vale doble cuando más se necesita.

David Keyser cursó estudios de ingeniería química y ciencias políticas en la Universidad de Washington en Seattle, en Estados Unidos. David ha laborado en la industria nuclear, minera y forestal (de la celulosa); su ocupación le ha llevado a recorrer trece países.

La vida de David transcurre en un ir y venir entre Estados Unidos, su país natal, y Chile, nación que ha adoptado como su segunda patria. Lector contumaz y observador minucioso, David da seguimiento puntual a los sucesos latinoamericanos del día con día, su área de interés es la historia.

En mi siguiente artículo les compartiré el programa pormenorizado del Encuentro, por lo pronto, les digo que el evento es presencial, que es totalmente gratuito, y que se entregará constancia de participación a quienes acudan a todos los actos y se registren previamente.

Las personas interesadas deberán comunicarse con la maestra Leticia Díaz Gama, coordinadora del Círculo de Escritores Sabersinfin, el vínculo debe realizarse vía WhatsApp al número: +52 2221396854