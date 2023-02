​Biden pronuncia su discurso sobre el estado de la Unión ante una “casa dividida” Mucho ha cambiado desde que Abraham Lincoln pronunció el discurso “La casa dividida”, pero demasiadas cosas continúan igual Amy Goodman

@DemocracyNowEs

lunes, 13 de febrero de 2023, 08:51 h (CET) Mientras el presidente Biden preparaba el martes su alocución sobre el estado de la Unión, un grupo de oradores más jóvenes se encontraba pronunciando otros históricos discursos, no muy lejos de la Casa Blanca. En un evento anual de oratoria en honor al expresidente estadounidense Abraham Lincoln, estudiantes de primaria y secundaria del Distrito de Columbia se congregaron en el histórico teatro Ford de la ciudad de Washington, D.C., el lugar donde Lincoln fue asesinado. Entre los discursos que recitaron los estudiantes se encontraban “La casa dividida”, de Lincoln; “¿Qué significa el 4 de Julio para los esclavos?”, de Frederick Douglass; y “En la cima de la montaña”, de Martin Luther King.



Lincoln pronunció el discurso “La casa dividida” durante la Convención del Partido Republicano de Illinois de 1858. En esa convención, Lincoln había sido designado como candidato republicano al Senado de Estados Unidos en representación del estado de Illinois, para disputarle el cargo al senador demócrata en funciones Stephen Douglas, que se presentaba a la reelección.

Ante los 1.000 delegados que se encontraban presentes, Lincoln parafraseó un conocido versículo de la Biblia y dijo: “Una casa dividida contra sí misma no puede mantenerse en pie”. Presagiando el inicio de la Guerra Civil estadounidense, que iba a ocurrir tres años después, Lincoln continuaba su discurso así: “Creo que este Gobierno no puede continuar, de forma permanente, mitad esclavo y mitad libre. […] [El país] terminará convirtiéndose en uno totalmente libre o en uno totalmente esclavo”.

Aunque Lincoln perdió la contienda para el Senado, su campaña electoral le hizo obtener reconocimiento a nivel nacional. Abraham Lincoln ganó las elecciones presidenciales dos años después, en gran parte, gracias al poder de su oratoria y a su inquebrantable determinación de acabar con la esclavitud. Los estados del norte de Estados Unidos, efectivamente, ganaron la Guerra Civil la mañana siguiente del asesinato de Lincoln, ocurrido el 15 de abril de 1865. Luego de esa victoria, sobrevino una época de importancia crítica en la historia de los derechos civiles, conocida como la “Era de la Reconstrucción”, en la que las fuerzas armadas federales brindaron ciertas protecciones a las personas negras liberadas de la esclavitud en los territorios que conformaban la antigua Confederación. Estas salvaguardas pretendían proteger a esas personas de las hostilidades de grupos supremacistas blancos, especialmente del Ku Klux Klan. La Reconstrucción terminó en 1877 y dio paso a una época de casi un siglo de duración signada por las leyes segregacionistas de Jim Crow, los linchamientos y el terrorismo racista blanco.

Sin embargo, la violencia contra la comunidad negra nunca se limitó únicamente a los estados del sur. El 31 de marzo de 1870, en la ciudad de Filadelfia, estado de Pensilvania, ocurrió la primera muerte de un hombre negro libre a manos de la policía de la que se tiene conocimiento. El agente Whiteside le disparó a Henry Truman en el estómago, lo que resultó en su muerte. El 2 de abril de 1870, el periódico The Philadelphia Inquirer publicó los testimonios judiciales de algunos testigos presenciales del hecho. Una de los testigos, Mary Black, declaró: “Truman le preguntó al policía: '¿Cuál es el problema?'. Whiteside le respondió: 'Te lo mostraré', y sacó un revólver y le disparó”.

El testimonio de Mary Black se publicó en la segunda página del Philadelphia Inquirer. En la primera página, el periódico presentaba una nota sobre la visita que el presidente de ese entonces, Ulysses Grant, había hecho el día anterior a la ciudad de Filadelfia. En dicha visita, los habitantes negros de Filadelfia le brindaron al presidente Grant una serenata en agradecimiento por promulgar la Decimoquinta Enmienda, una enmienda a la Constitución de Estados Unidos que garantizaba el derecho al voto de las personas negras y que había sido ratificada por la cantidad de estados suficiente solo dos meses antes.

Durante el discurso de Biden sobre el estado de la Unión, miembros del Bloque Negro del Congreso llevaron prendido de su ropa un broche con fondo negro y el número “1870” impreso en blanco, en referencia al año en que Henry Truman murió a manos de la policía. Los broches fueron distribuidos por la congresista Bonnie Watson Coleman, la primera mujer afroestadounidense en ser elegida para ocupar un escaño en el Congreso de Estados Unidos en representación del estado de Nueva Jersey. Watson Coleman explicó el significado del broche en un video:

“153 años después, la comunidad negra aún sigue esperando justicia. El mes pasado, la historia se repitió. El asesinato de Tyre Nichols trae a la memoria otra innumerable cantidad de muertes de afroestadounidenses desarmados a manos de la policía, desde Henry Truman hasta Breonna Taylor. Lamento todas y cada una de las vidas que nos han robado. Pero estoy cansada de estar de luto. El luto por sí solo no nos acercará a la justicia. En 2022, murieron a manos de la policía 1.176 personas, la cifra más alta de la que se tiene registro. […] Es hora de exigir una verdadera reforma de los departamentos de policía que han creado y mantenido una cultura de racismo y violencia”.

Tyre Nichols fue golpeado hasta la muerte por cinco policías de la ciudad de Memphis el mes pasado. Al igual que Henry Truman, Tyre Nichols les preguntó a los oficiales qué había hecho. “Yo no hice nada”, dijo Nichols mientras la policía intensificaba la violencia contra él.

Los padres de Tyre, RowVaughn y Rodney Wells, asistieron al discurso sobre el estado de la Unión como invitados especiales de la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden. Cuando el presidente Biden mencionó la presencia en la sala de la afligida pareja, tanto los republicanos como los demócratas se pusieron de pie para aplaudirlos. Ese fue un inusual momento de armonía durante una velada que estuvo marcada por la división y el rencor.

“Esta noche nos acompañan los padres de Tyre Nichols, que tuvieron que enterrar a Tyre la semana pasada. Como muchos de ustedes saben por experiencia propia, no hay palabras para describir la angustia o el dolor que se siente al perder a un hijo. Pero imaginen [lo que se debe sentir] si ese hijo pierde la vida a manos de las fuerzas del orden público”, dijo el presidente Biden.

RowVaughn y Rodney Wells abogan por la aprobación de la Ley George Floyd de Justicia en la Vigilancia Policial, una legislación destinada a combatir las conductas indebidas de la policía e impulsar la rendición de cuentas ante la justicia de los agentes que cometen abusos. Para ello, el proyecto de ley propone restringir la “inmunidad calificada”, que otorga a los oficiales de policía una inmunidad casi total frente a las demandas. La legislación fue aprobada por la Cámara de Representantes, que en el período pasado estuvo controlada por los demócratas, pero los republicanos usaron la regla de obstruccionismo legislativo para bloquear su avance en el Senado. El obstruccionismo es una regla parlamentaria anterior a la Guerra Civil estadounidense que los senadores de los estados del sur solían usar para proteger la institución de la esclavitud. La Ley George Floyd de Justicia en la Vigilancia Policial tiene pocas posibilidades de ser aprobada por la actual Cámara de Representantes, controlada por los republicanos.

Mucho ha cambiado desde que Abraham Lincoln pronunció el discurso “La casa dividida”, pero demasiadas cosas continúan igual. NORMAS DE USO

