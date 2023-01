​La abuela madre lo envuelve todo Sistema de sistemas amoroso Abel Pérez Rojas

@sabersinfin

lunes, 30 de enero de 2023, 10:05 h (CET) La gran Madre me envuelve, está en todas partes, en cada poro, grano de arena, éter que atraviesa todo. Todo lo anima, lo inspira, lo mantiene en armonía y lo potencia. Natura me alimenta –nos alimenta– de sus frutos, vientre de barro y fuego.

Abuela Madre, escudo protector de asteroides, meteoritos; savia del elote, flujo de fuerzas telúricas, canto de hadas y ánima de duendes, gnomos y silfos. Sonrisa en forma de primavera, verdor, recordatorio de que la vida es un llamado a la esperanza. Misterio aparente, protección afable, inspiración, fuente inagotable. Madre amorosa que se entrega sin condiciones, sin recato pese a las agresiones y a la supina ignorancia que desconecta, duerme y ciega.

Toda madre ama sin límite / cede la vida en bien de la prole / así Natura la da por todos / pese a ingratos que en contra están. / Natura nos ha cantado / nos ha cobijado desde antaño / ha abierto sus misterios a los osados / y ha templado los corazones. / Madre al fin da tesoros a manos llenas / nutre hasta el cansancio a tontos y locos / y en el misterio bioquímico de siempre / los rayos trocan polvo en germen. / Ella tiene infinidad de vestidos: / el rojo incesante baña desiertos, / con el blanco gélido oculta mundos, / mas si el gris vence al amado verde / resistencia opone y el latido sigue. / En telaraña infinita une mentes / trasciende a los seres humanos / teje una y otra vez por siempre / con hilo de plata que funde reinos: / mineral, vegetal, animal, / vegetal, animal, mineral; / animal, mineral, vegetal, / y con pizca mística sazona / porque lo que anima no debe faltar. / Interconexiones de lenguas extrañas / sonidos callados a oídos humanos / cantos profundos llaman a más, / a más que reconozcan su origen / que puedan hablar con madre Natura / que fundan su médula con ella / y el pacto de vida se sellará. / Renovada la alianza habrá Luz / y los corazones se renovarán / unidos estamos todos / solo basta con despertar. (Mater Natura. APR. 2012)

Inteligencia que trasciende con mucho a la colectiva, suma y multiplicación al infinito de procesos. Sistema de sistemas amoroso. La consciencia devorándose a sí misma.

Me fui despojando de todo, / arranqué la costra del nosotros, / los huesos de la carne, / los apegos del yo, / me disolví en el mar cósmico... / la LUZ se hizo en mí. / Reconocí en la infinitud / la carga íntima / del aporte peculiar / para reconstruir a témpore. / Disolverse, / concentrarse, / expandirse, / contraerse, / detonar sin fin. / Libre de conceptos, / de definiciones, / de formalismos, / descubrir el ser / en la intimidad secreta / de la gnosis mística y quimérica. / La LUZ se hizo en mí, / yo moro en ella / y ella en mí.

La Abuela Madre lo envuelve todo. En ella confío. Nada me faltará.







