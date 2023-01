Se abren las puertas

El malo huye sin necesidad que lo persigan. El sueño sublime entrelaza dudas y siente temores; de ti me aparto, pero la realidad de estos sueños, con su mirada ansiosa en el espacio como piloto que maneja la nave en la tormenta-donde alma mía, besan la armonía.

El alarido nocturno llevaba un pensamiento, de pronto la calma reina en la tierra y cielo-dormido lo llevaron dos fuerzas extrañas de la mano hacia el espacio, en el viaje observaba la luna, las estrellas y planetas, llegando al punto de ver más cerca las estrellas, planetas, etc...

Lo metieron en una estrella que era un mundo de cristal, en dónde había, prostitución, drogas, embriagados; y todo tipo de placeres, todo era bello, precioso, que hasta deseos daba de quedarse, las mujeres lo atraían con sus manos, entonces el viajero del espacio dijo a sus custodia-vámonosde aquí...

Acto seguido salieron, se lo llevaron y lo introdujeron en otra estrella, ahí se observaba algo maravilloso -dentro de ese otro mundo de cristal UN ELISEO y el viajero exclamó-¡me gusta este lugar y deseo quedarme aquí !-se quedó ahí y cayó por fin la corriente en donde beben amor y felicidad. Esto no era más que el paraíso celestial.

Velaba sus sueños la luna bajo el amor del hogar, como quien duerme en su nido. En este sueño se dio a conocer lo bueno y lo malo ubicado en dos estrella plasmadas dentro de un mundo de cristal, las dos reflejaban una maravilla, con la diferencia que si se hubiese seleccionado el primer mundo de cristal, hubiese amanecido muerto, por no saber hacer diferencias con el ojo del entendimiento, si no por hacerlo con el ojo literal y los vientos se pararon y propició el sueño y la paz, así como hay una y otro mañana.

Esto llegó sumiso y prometió que jamás volvería a intentar su acción, más sin embargo, la selección entre el bien y el mal está a mano del ser social, como el oro escondido y como el sol exigirá convocar la pureza y nitidez de su brillantez.

HAL LINDSEY en su libro LA LIBERACIÓN DEL PLANETA expresó: "el grito que sacudió el mundo, pero no hemos llegado al fin de la historia. El mal que hay en el mundo no es sólo alguna fuerza impersonal. Entonces enfrentados a la realidad de un será personal tan influyente que todo el mundo ha sido presa de sus artimañas, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestial atmosféricas".

NORMAN VINCENT PEALE, en su libro PUEDES SI CREES QUE PUEDES en el tema TODOS LOS RECURSOS QUE NECESITAS ESTAN EN TU MENTE, dijo:" Nada en la vida es más excitante y alentador que la rápida iluminación interior que convierte a cualquiera en una persona cambiada y no sólo cambiada sino transformada en algo mejor. Tales momentos son ciertamente raros, pero a todos nos llega alguna vez".

Y, JORGE LUIS BORGES en su libro HISTORIA UNIVERSAL DE LA INFAMIA en el tema: UN TEÓLOGO EN LA MUERTE, sostiene: "el alma puede prescindir de la caridad y que para ingresar en el cielo basta la fe".

Luego el filósofo ALEJANDRO SERRANO CALDERA dijo en su libro FILOSOFÍA Y CRISIS: "La negación del sistema de vida anterior es una negociación dialéctica, que no suprime lo que no niega sino que lo supera. Ese sedimento de los procesos históricos es el patrimonio de la humanidad.

Esto nos conlleva a examinar la participación de los hombres para saber determinar hay que enfrentarse a fuerzas demoníacas de todo tipo y así derrumbar la maldad influyente, aquí no hay salario como gracia y el que no obra justifica la perversidad, inclusive-¿usted sentiría que tal persona está rechazando el esfuerzo, que usted hace para manifestarle el efecto sin reservas? Y, no se pueden comprar bandas adhesivas de curación, transparente, sin broches y de apariencia feliz en todas las dimensiones.

En medio de este caos y esta confusión humana, no podemos olvidar un hecho fundamental; que es inconcebible que el hombre sea la excepción, pues este tiene que buscar el camino que perdió y su significado original, su objetivo, para viajar a los mundos de cristal, contemplados en las estrellas,-sólo así se sabrá quién es quién.

Bien, pasará el tiempo y el infalible criterio histórico se encargará de discernir méritos y depurar prestigio. Aquí se cierran las puertas.

A mi hermano Amando Quinto Núñez (Q.E.P.D)