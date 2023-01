Prima Lola Ojos luminosos Aurora Peregrina Varela Rodriguez

martes, 3 de enero de 2023, 09:02 h (CET) Viendo a Lola... niña bonita, de peluche, preciosita, amante de los hombres, cariñosita con pecas, no me quiso besar. Viéndola ojo a ojo, sintiéndola, cara a cara, jugando con muñecas, divirtiéndose sin cesar, gritando con la boca llena, dándome sus muñecos, bailando a buen ritmo, pisando pedales de bici, sin llorar ni un pelo, con sus ojos luminosos de oro, abiertos cual la luz solar, grandes cual es mi presente, haciéndose querer mucho.



Viéndola crecer, a mi preciosa primita, soy un poco más feliz y consigo olvidar el mundo loco, cruel y lleno de incomprensión.

