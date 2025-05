“Algo” y otros poemas

Rolando Revagliatti en mayo 2025 - Foto Flavia Revagliatti



Algo

1 La distancia entre aquí no ha pasado nada porque aquí no ha pasado todo

y

aquí ha pasado todo aunque ese algo no ha pasado acaso ¿existe?

2 Nosotros somos lo que no fue

y somos lo que no fue porque fue. *

Azuzar

No me despepitaré prometió a su psiquiatra ni me desfogaré abusó aún más el culto paciente al despedirse

Fuera ya del consultorio volvió a sucumbir ante su primigenia fuente de pánico puerilmente desnuda en su recuerdo la azuzante Azucena (su hermanita). *

Fin de diálogo

Alegué una obviedad: ‐Puedo ser tu abuelito

Y ella, decidida, como si nada: ‐Por eso. *

Aquí filmando

Simulando coito para las cámaras hallábame yo con Annabella

Ambos actores amateurs y el film cortometraje

La madre de Annabella hallábase evaluando en el set la sinceridad de nuestra simulación. *

Lo de ellas

Le garpé a una docena no más acaso, a diez

(y a tres o cuatro traté de redimirlas)

A ninguna apelé para segundo encuentro

Me dieron dispendiosas lo que no obtendría de las otras: lo que ellas indelegablemente solo tienen para dar. *

Todos me envidian en tus sueños

En mis sueños nunca es otro más que yo el boludo En los tuyos siempre soy el más beneficiado

En mis sueños pocas veces te tengo sólo para mí En los tuyos con frecuencia estás conmigo

En mis sueños caí como un chorlito (como sea que los chorlitos caigan) En los tuyos soy un titán feliz, feliz, feliz. *

Sin gracia

La gracia latente de las mujeres sin gracia me impele a proponerme a los fines magníficos inobjetables de regocijarlas cuando conmigo la gracia la manifiestan. *

Aprovechémonos

Te querré hasta la muerte que habré de provocarte

Aprovechemos la semanita que te queda para disfrutar de nuestro amor. *

Cien de ellas

No hubieran cabido todas ni remotamente en la platea del Teatro de La Fábula

Si sólo hubiera dado con cien de ellas hubieran cabido

Y yo hubiese retornado a ese escenario de tantos éxitos y fracasos

para exitosamente fracasar ante un auditorio

sensible y auditor. *

Vehículo público en movimiento

La dejé a mi rodilla en contacto con tu vello púbico El resto de vos, aparentemente no estaba conmigo sino con otro tipo: apuesto, joven, aunque no distinguido como yo por el especialísimo contacto

En el sueño vos eras Salma Hayek el otro tipo era cualquiera un extra, un entretenimiento con el que te abrazabas Mi rodilla era la derecha y lo más importante: quien hacía de mí era yo

En ese antiguo colectivo porteño circulando en la noche por Barracas al Sur vos no estabas desnuda no lo estaba nadie, ningún pasajero ni el chofer

Exceptuando a los beneficiados: esa rodilla mía y tu pubis. *

No porque

No porque busque el halago fácil soy fácil

ni porque sea complaciente complazco

No porque sólo me tengas a mí te tengo. *

Del admitir

“Y abusó de la confianza que siempre le dispensé” Enrique Dizeo

Admitiendo yo que ha sido abusando de la confianza que siempre me dispensaste que te avasallé, que te conquisté

ahora admitirás ya transformada esa confianza y en consecuencia resignificado el abuso

que nuestra dicha actual perfílase propia de la fantasmática de la completud

y que bien merecida

la tenemos.