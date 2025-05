Javier Claure Covarrubias es un poeta prolífico y un periodista cultural, cuya obra poética refleja su identidad boliviana, su experiencia como inmigrante en Suecia y su sensibilidad hacia temas sociales, históricos y humanos. El nuevo poemario de Javier Claure Covarrubias ¿De qué espejo está hecha la vida? desde el título plantea un interrogante, una búsqueda. Dice Jorge Luis Borges en “La poesía”, una de sus conferencias reunidas en el libro “Siete noches”, a pesar de algo terrible que hay en los espejos estos son además hospitalarios: “Los espejos están recibiendo todo en silencio, con amable resignación”.



El autor se mira en sus espejos y escribe poemas. Algunos de los temas que explora en el poemario son: Nostalgia y memoria, como el poema Mis abuelos:

“Mi abuelo

era un hombre noble de ternos oscuros

y sombrero borsalino

escuchaba misa los domingos

en la Semana Santa de nazarenos

hacía brillar el metal de su crucifijo

y limpiaba el cuerpo de Cristo

con algodón bendecido y alcohol blanco.

Mi abuela

era esa mujer

de manos prodigiosas

su tacto relucía

en las tareas del hogar

imploraba al Espíritu Santo

y a las almas benditas en sus plegarias

nunca declaró desierto a su casa

y protegía a sus hijas

con ese amor

que solo las madres pueden dar…”.

Hay poemas dedicados a figuras femeninas y amores pasados. El tema de la inmigración y el desarraigo se contempla en el poema “El inmigrante”:

“El inmigrante

es un ser errante que busca

un hogar bajo un cielo nuevo

grita su dolor junto a una palmera seca

y es entonces cuando se pregunta

si el destino

se abrirá como una rosa

sin espinas en el tallo…”.



También, el poema dedicado al flagelo de la pandemia de Covid, que el poeta aborda: “Corona virus” da cuenta de la actitud asumida al escribirlo, ya que no desiste de los problemas universales:

“Tú habitabas en otros cuerpos

en otras partículas

y el carcelero de la oscuridad

jamás anunció tu salida

algo falló

en el reino de las tinieblas

y tú, coronavirus,

aprovechaste la rendija oblicua

de repente llegaste

con electrocardiograma de línea horizontal

sin ojos

sin nariz

sin boca

y sin orejas…”.

El acto de escribir se presenta como un medio para sanar y comprender. Claure usa un lenguaje claro, casi coloquial, cargado de imágenes sensoriales. Esto lo hace accesible y emotivo. La mayoría de los poemas no siguen una métrica estricta, lo que refleja una libertad expresiva y un tono introspectivo. Aunque está escrito en español, se percibe la influencia de su vida en Suecia. Gaby Vallejo Canedo, en su introducción, dice: “¿De qué espejo está hecha la vida? es el título del libro. Todas las preguntas de Javier, explícitas e implícitas, están en sus imágenes, en sus reiteraciones, en sus múltiples temas: que son su espejo. Las expresiones de Javier suelen ser espejos, dimensiones ilusorias que parecen existir, pero no son la materia misma de que está hecha la vida. El espejo es siempre semejante a la realidad, pero no ella. El título de este poemario es tremendamente sugerente, como las preguntas sobreentendidas...”.

La académica boliviana destaca en estos poemas: “… He agradecido que su poética —tratándose de un poeta boliviano— no se detenga en las memorias de la patria, en la nostalgia de las calles, las cosas pequeñas de los pueblos que alimentaron la infancia y la juventud. He agradecido que no sea un boliviano en el exilio —voluntario o no—, sino que el poeta que late en las palabras de Javier sea el poeta universal, que siente el mundo como habitante del mundo y que se pregunta: «¿De qué espejo está hecha la vida?”.

¿De qué espejo está hecha la vida? es un poemario íntimo que combina lo personal con lo universal. No es solo un reflejo de la vida de Claure, sino una invitación a que el lector conecte sus propias memorias y ausencias con las suyas. ----------------

Reseña elaborada por © Araceli Otamendi, escritora y periodista argentina