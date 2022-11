​Muere el poeta nicaragüense Roberto Loáisiga un día antes de su Octavo Festival

Escuché tantas veces la popular frase de Bertolt Brecht: "Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años, y son muy buenos. Pero los hay que luchan toda la vida: esos son los imprescindibles". Y la entendí a la muerte de Roberto Loáisiga Méndez.

Hace 8 años se fundó el Festival de poesía de Estelí. Fue una excelente noticia para todos los artistas jóvenes emergentes pues esto daba la oportunidad de darse a conocer, de compartir con otros artistas con el mismo interés.

Yo llegué al Festival por Coquito Artiga ( muy amiga de Roberto, el promotor del Festival) ella es de nuestro hermano país del Salvador. Para entonces yo no conocía a Loáisiga más que por las referencias que escuchaba de él, las mismas que provocaban que asistir a este evento fuera algo soñado. Coquito hizo todas las gestiones y me llamó para decirme que ya todo estaba listo. ¡Qué maravilla!

Me alisté desde un mes antes y estaba ansiosa por asistir a uno de los festivales más importantes del País. Por fin llegó el día, ya quería llegar y tomar el micrófono para leer mi poesía, y conocer a Roberto Loáisiga aunque entre tantos poetas buenos invitados en el fondo sabía que ni siquiera me iba a distinguir.

Cuando llegamos mis colegas que ya conocían todo, comenzaron a bajar del vehículo con sus maletas e ingresamos al Instituto de Arte Popular. De entrada muchos cuadros pintados por este distinguido artista adornaban el pasillo, más adentro mesas y una algarabía de poetas almorzando y tomándose selfis.

En el modulo que seguía estaba la cocina con unas 5 mujeres sirviendo la comida incluyendo a Johana (esposa de Roberto), una mujer con un amor y admiración desmedida por su esposo. Ahí también en la cocina un hombre con un humor agradable, risueño que hacía chistes y bromas pero sus dos manos sostenían unas muletas por que una de sus piernas había sido amputada, sobre su nariz una guía de oxígeno que pendía de un tanque grande.

Ese fue mi asombro.

No el asombro de ver a un hombre sin una pierna y dependiendo de un tanque de oxígeno, sino que él era quien organizaba todo, estaba al tanto que cada uno comiera bebiera y durmieramos cómodos también que pudiéramos movilizarnos al punto donde sugería el programa y no solo eso, después que resolvía el asunto de cada uno se subía en su vehículo con ayuda de alguien para ir a disfrutar todos juntos del desarrollo del festival " Me sentía como en casa con un padre mimoso que transmitía algo bonito, ese amor por los demás por encima todo. Sabía cada nombre, se interesaba en cada uno.

Me acerqué y le dije: - Hola soy la Albert. -Si, ya sé. -Me dijo.

Posteriormente hablamos de los proyectos para ese entonces tenía yo un pequeño proyecto artístico y me atreví a decirle "estoy trabajando en mi proyecto por que un día quiero ser como usted". El echó una mirada al exterior de su cuerpo y dijo y, ¿por qué queres ser como yo? Y fué allí donde me contó las peleas que continuamente tenía con la muerte, pero no desde la perspectiva de un ser atormentado y quejumbroso sino desde un ser tranquilo aferrado a la vida y al arte narrando los ires y venires de su lucha desde un ángulo cómico.

Yo solo había visto su rostro en el perfil. Era todo, su imagen en mi cabeza era su rostro cálido sin sonrisa. Ahora sé que nadie será como Roberto por que para ser al menos parecido se requiere valentía, desafiar la muerte y los dolores continuos del cuerpo, amar el arte, amar al país. Dentro de los logros de este artista está la fundación del Instituto de Arte Popular de Estelí que lleva su nombre. Aquí muchos jóvenes desarrollaban su arte de la pintura y la música.

En 2020 fue declarado hijo dilecto de Estelí. Tambien es el Fundador del Muralismo de Estelí. Publicó 12 libros entre ellos " Te voy a contar la noche dedicado a su pequeño hijo Gabriel Alejandro "Opus", " El cáncer a veces es una sinfonía" y el último que publicó" Versos de amor para Johana" dedicado a su esposa que lo acompañó en los tiempos de alegría y en sus más duros momentos. Y se preparaba para dar funcion al octavo Festival Centroamericano de Poesía de Estelí que organizaba cada año el que daría inicio el 11 de noviembre del presente año, pero llegó su muerte un día antes (10 de noviembre 2022).

A eso de las dos de la tarde en todos los perfiles de la comunidad intelectual habían posteado dedicatorias al recordado y ejemplar poeta, pintor, muralista y promotor cultural.

Ha fallecido ROBERTO LOÁISIGA MÉNDEZ (Estelí, 1974-2022) Su madre Zoila Méndez dijo para la web de radio ABC estéreo que el reconocido artista falleció a las 2 de la tarde de del jueves 10 de noviembre 2022 luego de sufrir durante los últimos dos días algunas complicaciones médicas producto de un cáncer agresivo que afectó sus huesos y pulmones, que lo hacía depender de un tanque de oxígeno.

Con respecto al evento que Loáisiga comenzaba a organizar desde tempranos meses del año para que fuera un evento de calidad nos preguntamos que iba a pasar este año. El resto del equipo organizador dijo que la orden de Roberto fue que el festival no se detuviera de ninguna manera.

Sí, hay hombres que luchan toda la vida y son imprescindibles como Roberto Loáisiga Méndez.