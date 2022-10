Veracruz Ciudad de Poetas 2022

Líquido amniótico de la Madre Tierra, olas, bálsamo psicológico, quintaesencia disuelta, en tus adentros todo renace…

Quintaesencia disuelta. Abel Pérez Rojas

Este fin de semana se desarrolló en el puerto de Veracruz una edición más del encuentro poético internacional Veracruz Ciudad de Poetas, Tercer Internacional de Versos y Estrofas. Bajo la coordinación y dirección de la filósofa, poeta, biógrafa y escritora veracruzana, Mariana Ávila García, por dos días confluimos a la orilla del mar escritores y poetas de diez países. Cita artística que fue aprovechada por los participantes para intercambiar, aprender, reflexionar y nutrirse de la obra de pares creativos.

La especie de central de nodos en la que se convirtió el Encuentro, visibilizó para algunos el alma de una senda poética y artística que inició días atrás con la Primera Semana Cultural Sabersinfin y el IV Encuentro Internacional de Poesía Sabersinfin BUAP.

Efectivamente, la poesía está tan viva como siempre lo ha estado y con cualquier convocatoria aflora la savia que vitaliza las arterias sistémicas de lo que nos hace considerarnos seres humanos.

¿Necesitan poesía los seres humanos?

Sí, sí necesitamos poesía en la medida en que nos reconocemos fruto de la evolución y las propias acciones.

A continuación, y solo para ilustrar un poco más mi sentir en torno a la experiencia que viví en la primera y tercera puesta de Veracruz Ciudad de Poetas, comparto el prólogo escrito por Mariana Ávila para la antología de doscientas treinta y siete páginas:

Porque la poesía acorta los caminos cada año que pasa, acerca nuestros corazones y nos devela un mundo cambiante que solo los poetas podemos atesorar con nuestra palabra. Un año más para expresar nuestro sentir… en esta ocasión al majestuoso “Mar”, cuya inmensidad se ve reflejada en la inspiración de cada poeta en las páginas de la presente “Antología”, de VERACRUZ CIUDAD DE POETAS, que llega a su tercera edición con más países participantes.

Es la ocasión para compartir la felicidad que guardamos en cada una de vuestras palabras, en un mundo que nos depara sorpresas insospechadas pero que nos hace fuertes y solidarios a cada instante, Es la ocasión una vez más para reunirnos y estrechar lazos de poesía. Convertirnos en la memoria de nuestras ciudades, de nuestros países… hablándole al mar y a sus personajes, develando esa reinvención de la palabra que no decae ante ninguna inclemencia de tiempo ni de espacio. Sembrando una vez más ese amor que profesamos los Poetas, motivando la paz en los corazones y narrando un capítulo más en este Tercer Internacional de Versos y Estrofas “VERACRUZ CIUDAD DE POETAS” (28 Y 29 de octubre de 2022).

La presente “Antología Internacional” guarda testimonio de este maravilloso acontecimiento, esparciendo la semilla que se sembró hace cuatro años y que hoy continúa rindiendo frutos. Las puertas de nuestra ciudad porteña se han abierto una vez más, para hacer escuchar las voces más diversas, reiterando que la poesía es de todos y para todos, porque queda en nuestra alma.

Los poetas veracruzanos, de México y el Mundo, reunidos para atesorar por breves instantes eternos, eso que nos hace poetas, aún en el transcurrir del tiempo, aún en el devenir de 503 años de la Fundación de la Ciudad de Veracruz, porque la poesía, la expresión más sublime del alma, no para, no descansa, no decae, se fortalece, con cualquier emoción, renace con cada sentimiento y convierte lo efímero en indestructible y eterno… porque las palabras nos identifican, nos enaltecen…

La poesía de Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, España, Francia, Italia, México, Panamá, Perú y Suecia, reunida en estas páginas no harán sentir el “Mar” en cada uno de sus versos.

Así como disfrutar la poesía de nuestro poeta veracruzano José Luis Rivas, a quien se le rinde homenaje por su enorme trayectoria y reconocimiento internacional por su calidad poética. Y conocer la maravillosa poesía de la poeta Marguerite Féneon Labrely (1907, 1973), poeta y filósofa francesa, a quien se le rinde homenaje póstumo, en esta publicación.

Agradecimiento eterno a los poetas participantes, todos de larga trayectoria y calidad poética. A la Academia de Literatura y Letras del Estado de Veracruz, que presido, de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y al presidente de la Mesa Directiva Nacional, Doctor Hugo Castro Aranda. A todos y cada uno de los patrocinadores e instituciones participantes por contribuir a hacer este sueño realidad una vez más. Porque ¿qué es todo sin la palabra?... ¿y qué es la vida sin la magia de la poesía? En ese día a día que siempre es hoy… en ese día a día que siempre es “Mar”.

Hasta aquí la reproducción del prólogo y aprovecho para compartir mi poema Quinta esencia disuelta, el cual escribí para el bello poemario:

Líquido amniótico de la Madre Tierra, / llanto de la Niña Santa, supra envoltorio, / cuna de la vida, transformación permanente, / fuente de savia, salud y calma; / pequeñez transmitida, / vida para las células, / alegría ocular, / regeneración al organismo. / Olas, bálsamo psicológico, / prístina nostalgia, alegría de vivir, / renovación mente y cuerpo, vuelta al origen, / retorno a la infancia, al paraíso perdido, / al imaginario colectivo vestido de conchas; / voz del gigante que en murmullos habla, / infinito por todos lados: / azul arriba –el padre–, / azul abajo –la madre–, / cenit y nadir –el centro, el hijo–, / vaivén en la cuna / en las olas incipientes de la vida. / Quintaesencia disuelta / sangre, sudor y lágrimas / pequeños gránulos de los dioses, / salario del obrero asiduo, / alquimia derivada en bioquímica, / pila bautismal vasta, / purificación por el poder de la sal. / A tu orilla llamo a mis ancestros, / la invocación de la fuerza de la Luz, / el esclarecimiento del futuro incierto, / el cobijo de la llama violeta. / En tus adentros renazco, / me confronto, / me renuevo, / me hallo. / Líquido amniótico de la Madre Tierra, / olas, bálsamo psicológico, / quintaesencia disuelta, / en tus adentros todo renace… / ¡todo!

No me queda más que felicitar a quienes han hecho posible esta nutritiva confluencia poética, en particular a Mariana Ávila García; me felicito también por haber sido parte activa de esta importante cita. ¡Nos vemos en Veracruz Ciudad de Poetas, Cuarta Internacional de Versos y Estrofas!