Llega a España "SIX", el musical que da voz a las seis mujeres de Enrique VIII

SIX, el musical que da voz a Catalina de Aragón, Ana Bolena, Juana Seymour, Anna de Cleves, Catalina Howard y Catalina Parr, las seis mujeres de Enrique VIII, y que ha supuesto un auténtico fenómeno musical desde su estreno en 2017, puede verse ya en Barcelona de la mano de Julia Gómez Cora, Stellar Show (compañía teatral de Dmitry Bogachev) y el Grupo Balañá, que acogerá durante tres semanas el espectáculo en el Teatro Coliseum de la Ciudad Condal, en exclusiva para España.

(Imagen - ©Miquel Taverna)

Es un espectáculo que narra la historia de las seis esposas de Enrique VIII a través de un concierto en el que cada reina tiene voz propia, con una irresistible mezcla de energía, humor y música contemporánea.

Con 3,5 millones de espectadores cada año y más de mil millones de reproducciones en plataformas digitales, ha conquistado el mundo con producciones en el Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Corea del Sur, Singapur, Países Bajos, Italia y Alemania.

"SIX, el Musical" ha ganado 35 premios internacionales, incluidos dos premios TONY a la mejor música original y al mejor vestuario, así como una nominación a los Grammy en la categoría de mejor álbum de teatro musical.

Se trata de la gira europea de la producción original del West End londinense, que podrá verse en el Teatro Coliseum de Barcelona desde hoy con subtítulos en catalán.

(Imagen - ©Miquel Taverna)

En palabras de Julia Gómez Cora, productora del espectáculo: “SIX no es un musical más, no es solo un éxito internacional, es una obra que rompe moldes, una de esas pequeñas joyas que muy pocas veces aparecen y reinventan el género. Es un musical narrado y protagonizado por mujeres, con una energía abrumadora y con una narrativa que conecta directamente con las audiencias de hoy. Este musical, además de ser entretenido, moderno y cautivador, reivindica la fuerza y la voz de las mujeres a lo largo de la historia, y estoy profundamente orgullosa y agradecida de poder contribuir a que esta obra llegue a Barcelona. Es el tipo de historias que hoy me interesa contar y acercar al público”.