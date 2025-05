La actriz Emma Suárez protagoniza 'El cuarto de atrás'

La gran actriz Emma Suárez pisará las tablas del Teatro del Soho CaixaBank este 3 y 4 de mayo junto a Alberto Iglesias y Nora Hernández con El cuarto de atrás. Dirigido por Rakel Camacho, este espectáculo está basado en una de las obras maestras de Carmen Martín Gaite, coincidiendo con el centenario del nacimiento de la escritora.



Emma Suárez se pone en la piel de Martín Gaite en esta obra aplaudida por la crítica donde destacan su interpretación “la actriz Emma Suárez triunfa, se mete no solo en la piel sino también en la mente de Martín Gaite de una manera tan empática y sostenida que es imposible no caer en su hechizo”, (Raquel Vidales, El País).

Según explica Rakel Camacho, directora del montaje, “Lo que convierte a esta obra en singular es su capacidad para habitar el espacio ambiguo entre el sueño y la vigilia; entre el realismo y lo onírico. Martín Gaite logra encarnar la fuerza de la imaginación y el intelecto entre la más verosímil cotidianidad: un piso en Madrid donde pasan las horas de una noche cualquiera que terminará por ser decisiva, y que acabará convertida en un mágico manuscrito”.

Emma Suárez, protagonista de la obra, confiesa sentirse muy agradecida de formar parte del proyecto. “Desde el primer momento me llamó la atención, me sedujo el hecho de ser la voz de una autora como Carmen Martín Gaite”, señala, “para mí ese ‘cuarto de atrás’ también se ha convertido en un refugio”.

Escrito por una de las figuras literarias más importantes y ricas de todo el siglo XX, El cuarto de atrás es un libro clave para comprender la memoria y esfuerzo de toda una generación de autores y autoras que tuvo que deshacer los tabúes de su infancia de posguerra para encontrar un camino propio.