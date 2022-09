El desmadre prefabricado El PSOE ha conseguido que el concepto “fin de mes” esté colgado por todas las redes como la auténtica “pandemia inflacionista del miedo" Ángel Alonso Pachón

@AAP1942

sábado, 24 de septiembre de 2022, 10:41 h (CET) Algunos ministros están queriendo poner de moda el concepto “recentralización”. Primero señalar que desde hace un par de años el PSOE está intentando “enriquecer” el vocabulario, al uso del “pueblo llano”, introduciendo, en el devenir cotidiano, palabras, palabrejas que, en ocasiones, obligan a llevar un diccionario de bolsillo o a estar enganchados a Google de forma permanente: Pandemia, confinar, resiliencia, triaje, asintomático, confinado, morgue, intubar, disnea, coronavirus... nuevo diccionario, con el que el “área política” se llena la boca.

Si nos centramos más en el campo económico podríamos llenar páginas de estupendos artículos de opinión y de comentarios tertulianos (esos que saben de todo): Recentralización, inflación, deflactar, moratoria, teletrabajo, ley de la oferta y la demanda, mercados alcistas, bajistas, emergentes, incertidumbres, PIB per cápita, recesión... todos ellos sinónimos de “preocupación doméstica” pero que, igualmente, los políticos, con ese compendio de conceptos económicos,llegan a pensar que el “pueblo llano” les comprende... ¡qué ilusos!

La auténtica realidad es que desde hace tiempo el PSOE ha conseguido que el concepto “fin de mes” esté colgado por todas las redes como la auténtica “pandemia inflacionista del miedo”.

Ya es hora que los políticos reconozcan que la mayoría de sus “Consejeros”, (a dedo), no están a la altura de lo que se les debe exigir y de lo que un Estado necesita, ¡YA ES HORA!

Expertos profesionales con curriculum desarrollado a niveles nacionales e internacionales deberían levantar la voz y “cantar las cuatro verdades”...

Dividir, siempre se ha dicho, es debilitar...

Aquí, el DIVIDENDO es España, el DIVISOR no es el gobierno sino las Autonomías Independentistas y los Partidos Anti Constitucionalistas con sus exigencias prefabricadas para su bienestar... ¿Y el Gobierno?... El Gobierno del PSOE..., o de cualquier otro que lleve a cabo las mismas políticas personalistas totalitarias se ha convertido en “AGRUPACIÓN CON ÁNIMO LUCRATIVO” e “INFLUENCER EXPERTO EN POPULISMOS PROFÉTICOS”.

Nuestra realidad es fiel reflejo de lo expuesto en este pequeño artículo, SIN ÁNIMO DE LUCRO y SÍ con la intencionalidad del que espera, cada vez con menos sosiego, que sea realidad aquello de: El PRESIDENTE lo es de todos y para los INTERESES DE TODOS. Los MINISTROS son personas muy cualificadas, responsables y consecuentes. La JUSTICIA es el PODER INDEPENDIENTE que asegura la CONVIVENCIA. Los PARTIDOS POLÍTICOS son agrupaciones de interés social sin PRIVILEGIOS, más allá de su PROFESIONALIDAD PERFECTAMENTE REMUNERADA. La RELIGIÓN es el área privada más personal, jamás delegada. La VIDA es la NATURALEZA, jamás reglamentada al son de las “modernidades interesadas”

El FUTURO es un BIEN A CONQUISTAR, no debemos dejar que nos lo ENTREGUEN CONTAMINADO. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Un alcalde para la eternidad Se agradece que personas expertas y templadas como Francisco de la Torre lleven el timón de la gobernabilidad de un ayuntamiento Señora Montero, deje su moralina sexista y presente la dimisión “La integridad es la base sobre la que todos los otros valores están construidos”, Brian Tracy Incitación a la pederastia En cierta ocasión oí: “Tiempo de rojos, hambre y piojos”. Posiblemente esta sea la mejor definición del Comunismo Conjunción de silencios y sonidos A través del histórico órgano de Torre de Juan Abad en Ciudad Real El desmadre prefabricado El PSOE ha conseguido que el concepto “fin de mes” esté colgado por todas las redes como la auténtica “pandemia inflacionista del miedo"