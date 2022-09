Casa Grande do Bachao, un hotel donde parece que se ha detenido el tiempo La finca desciende verde y ondulante hacia la ribera del río Tambre, describiendo un paisaje que rezuma tradición y cultura galaica Jaime Ruiz de Infante

miércoles, 21 de septiembre de 2022, 12:11 h (CET)

Bellos jardines festoneados de flores, plantas, hórreos y un cruceiro en medio de un bosque gallego, en lo que fue una antigua propiedad eclesiástica desamortizada del siglo XVIII, la Casa Grande do Bachao, situada a 11 kilómetros de Santiago de Compostela, es un buen lugar para conocer algunos de los lugares más mágicos de la Comunidad, como la Capital de la Comunidad, las rías de Muros, Noia, Arousa y Pontevedra, el parque natural de Corrubedo, la fraga del Eume, la salvaje Costa da Morte o bien para adentrarse en las Siete Capitales gallegas.

La finca desciende verde y ondulante hacia la ribera del río Tambre, describiendo un paisaje que rezuma tradición y cultura galaica. El conjunto arquitectónico fue renovado hace décadas, con elegante originalidad, por el matrimonio Begoña Horjales y Javier Goyanes.

“Es un lugar para relajarse unos días con familia y amigos; o para visitar Santiago de Compostela. Los niños son bien recibidos en nuestra Casa Grande, los numerosos espacios exteriores son idóneos para descargar sus energías en un bello entorno verde y seguro; en el interior disponemos de una acogedora sala de Juegos para que se entretengan con toda clase de juguetes y libros, mientras los adultos disfrutan también de su merecido descanso”. Comentan los propietarios.

Los clientes disponen de varios salones, salas de lectura y de juegos para adultos; en la terraza exterior se puede degustar un aperitivo admirando el bello paisaje de los montes Bochao; también existe allí una pequeña barra de cerveza para servirse uno mismo y anotar en un pequeño bloc las consumiciones.



Ninguna de las habitaciones -decoradas con elegantes camas, mesitas y sillones, algunas con relajantes chimeneas francesas- tienen número, están identificadas con nombres de personajes históricos muy vinculados a la milenaria historia que discurre desde la llegada del Apóstol Santiago a Iria Flavia en una barca de piedra hasta las multitudinarias peregrinaciones actuales:

Monxoi. Allí ven los peregrinos por primera vez la Catedral, por el Camino Francés.

Iria Flavia. Donde según la tradición, arribó la barca desde Jaifa con los restos de Santiago Apóstol.

Felicia de Aquitania. Princesa convertida en ermitaña y benefactora de peregrinos.

Xoán Santín, el campesino origen del Santo Milagro de O Cebreiro, donde se conserva un cáliz donado por los Reyes Católicos.

Conde de Altamira. Poderosa casa de la nobleza gallega.

Bona de Pisa, Santa que peregrinó nueve veces a Santiago. Patrona de los peregrinos, los guías turísticos y auxiliares de vuelo.

Raiña Lupa. Reinaba en el Pico Sacro cuando intentó frustrar el traslado del Apostol y acabó por convertirse al cristianismo.

Diego Xelmirez. Arzobispo medieval que consiguió convertir Santiago en centro de peregrinaciones.

Gotescaldo, Obispo de Le Puy-en-Velay, primer peregrino internacional del que se tiene noticia.

Isabel de Portugal. Reina de Portugal, devota canonizada, que peregrinó al menos en dos ocasiones a Compostela.

La gastronomía



Begoña elabora, personalmente, sabrosos variados y abundantes desayunos a base de yogures, mermeladas, tartas, bizcochos, dulces y tortillas, sin olvidar zumos naturales, miel ecológica, tostadas de pan gallego y embutidos ibéricos.

De las cenas se encarga Javier quien utiliza productos de temporada, procedentes de las huertas cercanas; en la cocina crea platos tradicionales gallegos con interesantes toques creativos. Carta de vinos con clara presencia de albariños, ribeiros y mencía. Menús para celiacos y alérgicos. Servicio atento, cordial y profesionalizado.

Piscina exterior, aparcamiento y wifi gratuitos, sauna, baños completos y TV en las habitaciones. Admiten perros y mascotas con dormitorios preparados para que puedan convivir con sus dueños, como si estuviesen en su propia casa.

Precios razonables por la alta calidad ofrecida; conviene la reserva.

CASA GRANDE DE BACHAO 4 estrellas. Sta Cristina de Fecha. Santiago de Compostela. Teléfono: 981 558 705 Email: bachao@bachao.es www.bachao.es

