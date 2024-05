Bodega Santa Rufina, galardonada con importantes premios mundiales

En pagos de tierra caliza, arcillosa y cascajo, con abundante piedra -lo que facilita el drenaje del agua- y clima continental de influencia atlántica, con grandes oscilaciones térmicas, tanto entre el día y la noche, como entre el verano y el invierno, es donde se ubican los viñedos de esta bodega que cosecha unos vinos distinguidos mundialmente.

La propiedad dispone de 90 Ha. de viñedo, de las cuales el 80% es de tempranillo, el 10% de merlot, el 5% de cabernet sauvignon y el 5% restante de las variedades blancas verdejo y albillo.

La bodega dispone de medios tecnológicos que garantizan elaboraciones cuidadas con depósitos de acero inoxidable, control de temperaturas y moderna línea de embotellado.

Ángel García y Blanca, su hija

Ángel García Sanz, director de la bodega, señala con cierto orgullo: “Estamos muy felices al recibir, el pasado año, la máxima distinción: GRAN Medalla de Oro, en el Concurso Internacional de Mundus Vini, celebrado en Alemania”.

Blanca, su hija, afirma sonriente, por su parte: “Fuimos la primera Bodega en elaborar y comercializar el primer vino blanco 100% Verdejo de la D.O. Cigales mediante la etiqueta A SOLAS. Por otro lado querría añadir que nuestra bodega cuenta con un extenso parque de barricas de unas 1.800 unidades de roble americano y francés, con un tostado medio, para preservar los aromas naturales de las diferentes variedades de uva; también, estamos muy contentos porque nuestros vinos son ampliamente cotizados en numerosos países europeos y de otras latitudes”.

A SOLAS VERDEJO D.O. CIGALES 2023



Galardonado con la Gran Medalla Oro Mundus Vini 2023. Elaborado con uvas procedentes de viñedo con edad media entre 15 y 40 años y con una recolección manual.

La cata

Color Oro Blanco cristalino y brillante con destellos verdosos. Aromas de manzana verde reineta, albaricoque, hierba recién cortada y fondo de piña. En boca se manifiesta untuoso, elegante, con fruta verde muy marcada; un retro nasal persistente y equilibrado le hace ideal para acompañar arroces mediterráneos, pastas italianas, marisco gallego y pescados a la espalda del Cantábrico, sin olvidar unas ruedas de quesos suaves.

Ficha D.O. Cigales. Variedad: 100% Verdejo. Alcohol: 13 %. Temperatura de consumo: entre 5⁰C y 7⁰C. Precio medio: 4 €.

VIÑA RUFINA CRIANZA 2020



Tres galardones internacionales respaldan a este vino cuyas uvas seleccionadas de tempranillo, procedentes de viñedos de edad media entre 30 y 40 años, han recibido una cuidadosa vendimia manual:

- Medalla de Oro Citadelles du Vin (Francia) 2023 - Medalla de Oro Vinitaste (Bruselas) 2023 - Medalla de Oro Challenge International du Vin (Francia) 2023.

La cata

Color rojo rubí con la característica de tonos púrpura y azul. En nariz se presenta afrutado, intenso, atractivo y aromático. En boca se muestra estructurado, sabroso, equilibrado, especiado con tonos de vainilla y tostados de roble. Un persistente final le hace estar presente en mesas bien vestidas donde se ofrecen platos de cuchara de la abuela, embutidos ibéricos, lechazos castellanos asados, carnes rojas al sarmiento y quesos curados de Valladolid.

Ficha técnica D.O. Cigales. Variedad:100% tempranillo seleccionado. Alcohol: 15 %. Permanencia en barrica: 14 meses. Temperatura óptima de consumo: Entre 17⁰C y 18⁰C. Precio medio: 5 €.

VIÑA RUFINA RESERVA 2018



Gran Oro Mundus Vini 2023. Tinto elaborado a partir de uvas seleccionadas de viñedos con edades medias entre 60-80 años.

La cata

Color oscuro cereza con destellos teja. Aromas potentes de frutas rojas y negras muy maduras. En el paladar se manifiesta equilibrado, expresivo, estructurado, sabroso, con taninos firmes, delicados y carnosos. No puede faltar ante un cocido madrileño, carnes rojas a la brasa, carrilleras de cerdo guisada con setas, platos de caza y quesos curados asturianos.

Ficha técnica D.O. Cigales. Variedad: 100% tempranillo seleccionado. Alcohol: 14,50 %. Permanencia en barrica: Mínimo 24 meses. Temperatura óptima para su consumo: entre 17⁰C y 19⁰C. Precio medio: 6,5 €.

Bodegas Santa Rufina www.bodegassantarufina.com Pago Fuente La Teja. Pol. 3-parc. 102 47290-Cubillas De Santa Marta (Valladolid) Tel. 638 12 37 03