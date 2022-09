Sra. ministra de Educación El PSOE ya no existe o está en la clandestinidad; ahora existe el sanchismo Isidro García Getino

martes, 13 de septiembre de 2022, 09:02 h (CET) Nunca habíamos visto un ministerio que quedara tan grande a una ministra tan poco implicada. A pesar de ello, o quizás por ello “don errores”, para deteriorar más la imagen del PSOE, la nombra a Vd. portavoz del partido. ¿Es Vd. ingenua o estúpida? No solo acepta, sino que se arremanga y colecciona epítetos para promocionar al jefe de la oposición y a su partido. Nada inteligente, pero muy normal ese hecho, dado que el PSOE ya no existe o está en la clandestinidad; ahora existe el sanchismo.

Vd., como ¿responsable? de Educación, ¿no tiene algo más educado que hacer que dedicarse a insultar, zaherir y faltar al respeto al líder de la oposición y al partido?

La jugada de su jefe ha salido muy sanchista. Además, es un paso adelante en la integración gobierno=partido y partido=gobierno que ha impuesto don errores; con el añadido de corromper la educación lo más posible, que es un gran objetivo del progresismo. Para ello la educación está siendo ocupada, o más bien, invadida por la desigualdad, cuya ministra pretende llenarla de género hasta el punto de que ideología y educación sean la misma cosa, y lo único que ocupe la escuela. Todo encaja; la ministra titulada de educación se dedica a dar ejemplo de mala educación, a la vez que la ministra no titulada en igualdad se dedica a deseducar desigualando.

Resultado: los niños lo pagan por todas partes. Claro que, para la política progre los réditos son enormes. Algunos de tales réditos son, por ejemplo, colectivos de ciudadanos maleducados e ignorantes, con género fluido y cerebro vacío; o sea, rebaños al servicio del despotismo más tiránico y explotador de cuantos la historia de España ha registrado.

Nuestros niños y los jóvenes encuentran su mayor peligro, como personas y como ciudadanos, en la escuela y la universidad; y cuanto más pública más peligrosa. Esto va en incremento exponencial mientras dura la gobernanza progre.

Está visto que la educadora ha renunciado a su función –aunque sigue cobrando por su descargo – y se dedica, obediente y luciente a menesteres más ladinos, mientras el lamentable estado de nuestro sistema deseducativo alcanza cotas -no, cotas no, honduras- de muy difícil recuperación.

¿Para cuándo, Sra. Ministra, deja Vd. el informarse de lo que hoy bien se conoce sobre educación infantil, de modo que pueda su ministerio poner un poco de sentido y sensibilidad en ese atropello de meter en la escuela, tal cual, a los niños de 2 años e incluso menores? ¿Para cuándo deja Vd. de informarse de la diferencia entre educación y escolaridad? Solamente un dato: Los niños de 2 y 3 años están en la fase de desarrollar y afianzar el YO. Metidos en grupos escolares empiezan a desarrollar el NOSOTROS que elimina y reemplaza al YO y así se forman rebaños en vez de personalidades; nada extraño que proliferen las dependencias del grupo más que las personas con autonomía y criterio propio.

¿Para cuándo deja Vd. el enmendar tantas cosas como necesitan enmienda urgente en la nueva reforma que se está implantando con el máximo desprecio por la educación, por la formación, el saber, la cultura y el futuro de las generaciones hoy escolarizadas?

Su segundo cargo la tiene tan ocupada y tan “camarera” que tiene abandonado a la inercia su ministerio. La inercia seguirá produciendo las generaciones menos adaptadas, menos educadas, menos empleables y más hordaliscas que los siglos han conocido. Tienen demasiada escuela y muy escasa educación, mucha tecno-adicción y muy escaso auto-control, mucha ideología y nulos valores. ¿Está Vd. muy satisfecha con todo ello? Como sociata seguramente lo está, ¿o también lo está como responsable del sistema educativo?

El gobierno al que pertenece ignora totalmente lo que sigue, ¿y Vd.? ¿Sabe que la violencia doméstica es un problema de educación? Y también lo es el bullying, la violencia callejera, el acoso, el abuso y las violaciones son mala educación, también la pederastia, el mentir a la ciudadanía; en mucha medida el alcoholismo, la drogadicción y otras adicciones, la corrupción política, el nepotismo, la digitocracia, la prevaricación y demás vicios políticos; y es muy mala educación el racismo, las hordas callejeras y otros grupos o colectivos similares, el odio de cualquier índole y otros muchos comportamientos antisociales son mala educación. En total suman mucha mala educación fruto de mezclar y confundir escuela con educación, enseñar ciencia con insuflar ideología gramatical; a lo que ahora se añade escolarizar infantes para evitar que sean realmente personas y educados.

No la podemos felicitar por su multitarea, porque aceptarla por su parte, en este caso y esta situación, suponen un absoluto desprecio por lo más necesario, imperioso y requerido por la ciudadanía española: buena educación primero y buena escolaridad a su debido tiempo. “Espero que algún día aprendamos el terrible coste que estamos pagando por ignorar y descuidar a tantos alumnos en nuestras escuelas que tanto necesitan de nuestra ayuda”; algo así decía la juez Sandra Hamilton.

¿Vd. asume el terrible índice de fracaso y abandono escolar que tenemos? Lo que no sirve es disimularlo o taparlo con subterfugios de “pase”, eso lo pagan los afectados el resto de sus vidas, y toda la sociedad con ellos.

Por si no sabe qué hacer y se aburre en el Ministerio de Educación, pregunte; algunos sabemos algo, y otros saben mucho; no parece que entre ellos se encuentren Vd. y sus asesores. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El Gobierno realimenta y facilita la rebelión independentista catalana Cada uno de los que defienden al Gobierno y de los que lo hacen con el separatismo catalán ha acuñado sus propios mecanismos de defensa Sra. ministra de Educación El PSOE ya no existe o está en la clandestinidad; ahora existe el sanchismo Muere Isabel II de Inglaterra. Recomiendo saber algo más de historia Su muerte ha eclipsado en los medios de comunicación todos los demás problemas que padecemos ​Los animales son nuestros hermanos Jesús lo deja fuera de dudas El árbitro Los árbitros de futbol son unos de los seres más vilipendiados del mundo