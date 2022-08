Las aspiraciones de Pedro Sánchez No es tan difícil acertar sobre las decenas de prioridades insanas que tendría de jovencito el actual presidente del gobierno Gabriel Muñoz Cascos

miércoles, 31 de agosto de 2022, 11:09 h (CET) A veces, no hace falta haber conocido a una persona en sus tiempos jóvenes, para adivinar lo que anhelaba conseguir pasado el tiempo. Es como aplicar lo que dijo Jesús en el Sermón de la Montaña: “Por sus hechos los conoceréis”. Dicho lo que antecede, no es tan difícil acertar sobre las decenas de prioridades insanas que tendría de jovencito el actual presidente del gobierno, porque no parece que las buenas acciones le atrajeran mucho. Me aventuraré a adivinar solo tres de ellas, porque no tengo mucho espacio.

Creo que la Primera y principal prioridad sería la de trasladar el cadáver del anterior jefe del Estado al sitio que a él le diera la gana, sin respetar los derechos de los familiares y sin escuchar las voces sensatas que le aconsejaran lo contrario. Para más inri, mentiría diciendo que no haría publicidad y con la mayor discreción, peropondría en marcha “su” televisión para que lo viera el mundo entero.

La Segunda de sus prioridades sería la de cambiar el rumbo del PSOE pues a él no le gusta que nadie le mande. Su espíritu de dictadorzuelo barato le instaría a eliminar las normas lógicas de convivencia del anterior PSOE y las rompería de facto.

Y la Tercera, tan rotunda como maliciosa, sería la destrucción de los cimientos políticos de España, para implantar una dictadura comunista.A las fechas que estamos, comprobamos que las dos primeras prioridades, se han cumplido a rajatabla con los resultados en el PIB, el paro, la inflación y la convivencia que todos conocemos. Sobre la tercera prioridad, parece que sus proyectos no van hacia donde él quería porque los “vientos” de libertad surgidos en Madrid, Castilla-León y Andalucía, lo han dejado al desnudo y en franca debilidad. ¡Por fin, el pueblo español puede quitarlo de la circulación! Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

Noticias relacionadas Las aspiraciones de Pedro Sánchez No es tan difícil acertar sobre las decenas de prioridades insanas que tendría de jovencito el actual presidente del gobierno Se acaban las vacaciones, pero continúan los problemas ¿Seremos capaces de obtener del amor de Dios y de la intercesión de la Virgen que dejen de oírse los tambores de guerra? Los talibanes y Al-Qaeda: hermanos para siempre El asesinato de Zawahiri y las reacciones infantiles de Zabihullah Mujahid ante un representante de los talibanes siguen siendo una broma de mal gusto que no hace reír ni a los más ignorantes Petro, Arce y Lasso visitan a Castillo Nunca antes hemos tenido un Gobierno que troque ministros como promedio uno cada cinco a seis días Desde mi terraza puedo ejercer una especie de control ornitológico bastante divertido La buena noticia