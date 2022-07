Poemas del poeta pakistaní Rehmat Changaizi Traducción de la poeta y traductora mexicana Alicia Minjarez Ramírez Redacción

lunes, 25 de julio de 2022, 10:44 h (CET) Tu marea de amor despierta el océano en mi corazón, al contemplar tu hermoso rostro.

Tu existencia descubre los caminos del amor. Ocupan las emociones un lugar privilegiado Se extiende la luz en el valle de la belleza.

Dos amantes desaparecen, sus arcoíris se unen, la danza del placer comienza, irradian meteoros por doquier.

El tiempo sonríe, conoce los secretos del cosmos, tal cómo se cierne la vida en el ascenso.

Mis labios tratan de adherir el esplendor del néctar, al percibir tu hermoso rostro.

Un hombre

Dios me hizo un hombre, poseedor de ojos, nariz, boca… Dedos para designar los puntos cardinales y un semblante para observar la dirección.

Para errar en una nube y discernir si el barro es más grueso que la sangre.

Laboro entre humanos silenciando poderes mentales.

Las arenas encubren secretos desde indignos senderos de antaño.

Anhelo viajar por el universo a través del pensamiento, donde concluyan mis sueños con las rodillas cerca del suelo.

Intenciones emergen tras el alma y mi extenuado cuerpo; danzantes sonrisas se escinden a medida que comienza el día.

Transfigurado en ave pretendo evadir este mundo revoloteando hacia la eternidad.

Cábala de luciérnagas

Resplandece la luna con tu sonrisa.

Transfigura en luz el polvo del corazón si me miras.

Cálidas ondulaciones emanan de tus ojos, lían y seducen preservando la tristeza.

Sin embargo… una cábala de luciérnagas induce mi espíritu con el simple roce de tus manos.

Sobre el autor: Rehmat Changaizi es poeta, escritor y filósofo originario de Pakistán. Es Licenciado en Medicina y Licenciado en Derecho por la Universidad M.I.U. Azad Jammu y Cachemira. Realizó una maestría en literatura Urdu en la Universidad de Sargodha, Pakistán. El tema principal de sus escritos es el Amor y el misticismo. Sus poemas han sido traducidos al francés, español, chino y árabe, y también han sido publicados en varios diarios, revistas y antologías a nivel nacional e internacional. Es Director de Operaciones de Soflay Inc. Autor de los libros de poesía: “Mia Bella Dea” (versión en inglés), “Bella Diosa” (versión en español) y “Ma Belle Déesse”(versión en francés). Es editor en jefe de la antología internacional “Whispers of Soflay” y editor en jefe de la antología Micro-historias de Soflay. Es un reconocido poeta internacional con múltiples premios en su haber, entre ellos: los premios internacionales I.W.A. Bogdani, Albania, recibidos consecutivamente en 2018 y 2019.

