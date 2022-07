Menos del 2% de las empresas mundiales tienen un objetivo de "neutralidad climática" De las pocas empresas que se comprometen, el 82% sigue sin cumplir planes creíbles Redacción

lunes, 11 de julio de 2022

Alcanzar la neutralidad climática como parte de un proceso hacia cero emisiones netas (Net Zero) es un paso poderoso para que las empresas se alineen con los objetivos del Acuerdo de París. Sin embargo, un nuevo estudio de South Pole, desarrollador de proyectos y proveedor de soluciones climáticas, ha revelado que, de las 60.000 empresas mundiales analizadas, solo 1.075 (menos del 2%) tienen un objetivo de "neutralidad climática". Esto indica que la ambición climática del sector privado, por no hablar de la acción, sigue siendo lamentablemente inadecuada si se quieren alcanzar las cero emisiones netas para 2050.

Además, la investigación descubrió que de estas 1.075 empresas, el 40% afirmaba haber alcanzado ya la neutralidad climática, pero sólo una quinta parte (18%) estableció o se comprometió a establecer un objetivo basado en la ciencia, que es actualmente la forma más creíble de demostrar una estrategia integral de reducción y eliminación de carbono de acuerdo con la ciencia.

South Pole recomienda a las empresas que utilicen un enfoque doble: establecer y aplicar objetivos de descarbonización alineados con la ciencia y compensar las emisiones restantes. Por un lado, es imprescindible fijar un objetivo con base científica y establecer planes detallados para alcanzarlo. Por otro lado, las empresas deben compensar las emisiones inevitables que se produzcan en el camino, según el camino climático hacia las emisiones netas cero de South Pole. Ambas estrategias son necesarias para cumplir la ambición climática, y no deben contraponerse entre sí.

Esta investigación mundial, la primera en analizar los compromisos y las afirmaciones de neutralidad climática en el contexto de la alineación con la ciencia, se centró en las 1.075 empresas de las casi 60.000 que han declarado haber fijado un objetivo de neutralidad climática. Los resultados muestran claramente que las empresas siguen necesitando incentivos para comprometerse con la acción climática. De las pocas empresas que se comprometen y declaran la neutralidad climática, el 82% sigue sin cumplir planes creíbles y con base científica para descarbonizarse.

Las marcas y las empresas tienen mucho que ganar si integran la sostenibilidad en su propuesta de valor para los consumidores. Los hogares concienciados con el medio ambiente suponen un mercado de 446.000 millones de dólares (unos 441 millones de euros) para el sector de los bienes de consumo de rápida rotación, según datos de Kantar en 2021. Sin embargo, las acusaciones de "greenwashing" han cobrado fuerza últimamente, y los casos de litigio relacionados con afirmaciones ecológicas se han duplicado entre 2017 y 2020 (UN Global Climate Litigation Report 2020). Ya no basta con simplemente afirmar la neutralidad climática y podría dar lugar a acusaciones de lavado verde si no se respaldan con objetivos basados en la ciencia, algo vital para establecer una hoja de ruta creíble para la descarbonización.

"A pesar de que el número de declaraciones de neutralidad climática ha alcanzado una cifra récord, la realidad es que la gran mayoría de las empresas siguen sin decidirse. Esperamos que las empresas entiendan que esta es una oportunidad para mostrar el progreso que están haciendo en su viaje climático, en lugar de tener miedo al escrutinio. South Pole puede apoyar y ayudar en este camino, orientando sobre el uso de las etiquetas correctas y proporcionando expertos que entienden perfectamente la terminología de este sector", afirma Renat Heuberger, director general de South Pole.

Las etiquetas de neutralidad climática de South Pole se adhieren a las directrices sobre mejores prácticas de información del SBTi y el GHG Protocol. Esto significa que las organizaciones pueden hacer afirmaciones sólidas en línea con los últimos descubrimientos de la ciencia del clima y los clientes pueden estar seguros de la sólida metodología a la que se someten las organizaciones para conseguir la etiqueta.

