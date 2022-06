Un sugerente recorrido por las letras rusas Reseña literaria del libro "Escribir en la nieve", de Santiago Velázquez Diego Vadillo López

lunes, 13 de junio de 2022, 10:46 h (CET) Es “Escribir en la nieve” (Caligrama, 2022) un epítome, de lo más sugerente, de pinceladas biográficas que nos trasladan a los más significativos literatos rusos de los siglos XIX y XX (llegándose a alcanzar de soslayo el XXI en algún que otro caso).

Llama la atención de las antedichas biografías, atormentadas y azarosas todas ellas, el hecho de que resida tanta o más literatura en las vidas de los eslavos escribidores traídos al volumen por Santiago Velázquez, que en las respectivas obras de estos.

Con magistral técnica periodística y literaria, nos entera Velázquez, de manera ilustrativa por demás, de las duras condiciones en que hicieron florecer sus literaturas aquella personalidades aquí taxidermizadas desde muy variados flancos. Se nos da cuenta, incluso, de sus achaques de salud (no fueron pocos los padecidos por la mayor parte de ellos). Todo (también los aspectos de índole más sentimental e introspectiva) es ventilado en pos de ofrecérsenos un retablo de retratos lo más cumplido posible.

Asimismo, cabe añadir la plasticidad descriptiva con la que se nos glosan pormenorizadamente los más significativos rasgos físicos de los traídos literatos que son (a fuer de cotejados con las imágenes gráficas, incluidas también en el libro), puestos en conexión con sus respectivos temperamentos en lo que, al fin, deviene en una suerte de encandiladora etopeya que complementa pintiparadamente al retrato final.

Que nada cuelga del celeste vacío nos lo advierte Velázquez, quien en este bien documentado trabajo nos retrata literariamente no solo a las personas que hay detrás de la obra, sino las vitales circunstancias que hay detrás de la persona, logrando, así, cerrar el círculo que cada universo personal conforma.

De manera harto esmerada en lo que respecta a la traslación del detalle significativo, consigue el pintor Velázquez (pintor en el sentido literario, pero pintor al cabo, quizá abocado por el apellido) que hagamos lectora inmersión en los universos que nos son trasladados. Quien haga incursión en este libro comprobará cómo, desde la primera página, tiene la sensación de que está presente en muchos de los acontecimientos que contuvieron y condicionaron las vidas de tan irrepetibles gentes de la cultura.

Es "Escribir en la nieve" a la vez un libro recreativo y de referencia en el asunto que aborda, no en vano, su lógica divulgativa sirve, alalimón, a la pura fruición recreativa como al indagatorio prurito intelectual.

