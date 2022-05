​Que escriban mis escritores Poema Aurora Peregrina Varela Rodriguez

martes, 31 de mayo de 2022, 09:40 h (CET) Escribid aunque no cobréis

ni un centavo, ni un peso, ni un euro.

Escribid aunque esto sea algún día, leña para hacer fuego... Aunque sea el capítulo de un cuento. El nuestro. O un viajero en el metro, que ya no veremos más.

Escribid porque es gratis y es un momento de la vida en que la felicidad os toca, es por instantes, lo único, que en realidad... tenemos. "Más importante que el trabajo, más importante que el dinero".

Escribid dando gracias a Internet por darnos la oportunidad de hacerlo, aunque no nos paguen, aunque no le gusten nuestras imágenes.

Escribid y no queráis ser los primeros "porque los primeros serán los últimos, y los últimos..."

Escribid porque se puede mejorar con el tiempo y la práctica, y no nos miremos por encima del hombro, "que la envidia no nuble la felicidad que sentimos escribiendo".

Escribid y brindad porque este momento en que estamos juntos, sabiendo nuestros nombres, dándonos consejos, es único e irrepetible y puede morir muy pronto, y no son buenos los malos recuerdos ni los remordimientos. Y menos cuando hay cariño, por medio.

Verano, Campos, Diego, Córdoba, Albacete, Serena, todos, fue un gran gusto conoceros y seguid escribiendo porque la dicha no tiene precio y ser feliz también es esto, que gratis hacemos. ... Del libro "Los Sueños de una mujer".

