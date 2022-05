Pocha Josefina Gata de gran corazón Aurora Peregrina Varela Rodriguez

miércoles, 18 de mayo de 2022, 11:14 h (CET) Pocha de oro negro... de cruel mirada cuando el hambre de triste sombra la invade, como Nanny es fiel llamando a su dueña. De cuello estrecho pero real y blanca y negra, y de ojos verdes cual dos luceros, y rabo de ratón, Pocha Josefina, gata concha de tortuga, gato con botas bien puestas, máscara del zorro, Pocha maravillosa, gata de dulce corazón de miel, de garganta enferma de herida cruel que no se dejó castrar, ya que quería ser madre, Pocha de la luz. Me haces feliz.



Pocha murió a los catorce años del riñón. Su alma voló en forma de gran mariposa, al cielo.

